Il fut un temps où tu n'avais pas de vie sociale pendant la semaine. Dans ta bagnole ou dans ta chambre, à 22h, tu branchais la radio. Car, avant qu'elle ne devienne de plus en plus inaudible ces dernières années, l'émission d'RMC a participé à te construire une culture foot. Toi, tu sais que tu écoutais l'After quand...

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Par Andrea Chazy, Clément Gavard et Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... tu as déjà appelé le 32 16.... tu as peut-être parlé avec Jérôme Niel, qui travaillait au standard.... tu es déjà passé à l’antenne et il en a fallu des coups de fil pour y arriver.... Gilbert t’a dit : «» Tu as coupé ta radio, puis Gilbert t’as dit : «... après le flash de 23 heures, Daniel t’a coupé la parole et tu n’as pas pu en placer une. Le lendemain, tu as rappelé le 32 16.... à force de passer des soirées avec eux, tu les as vite appelés par leur prénom Brisbois, Riolo & co.... à l’époque où c’était Alexandre Delpérier qui animait l’émission, tu te souviens que Daniel faisait moins le malin quand il s’est fait embrouiller par Philippe Lucas.... tu te souviens aussi comment on présentait les chroniqueurs lors des premières émissions : Daniel Riolo «» et Florent Gautreau «» . C'était en 2006.... tu t'es longtemps demandé à quoi pouvaient bien ressembler les chroniqueurs de l'émission.... ta vie a changé le jour où tu as découvert la tête de Jean-François Pérès.... qu’est-ce que t’étais en colère après l’élimination de Lyon en demi-finale de la Ligue des champions 2010. Mais qu’est-ce que tu t’es marré en écoutant la tirade mythique de Vincent Moscato, complètement rond : «... si ta mère te disait que c’était l’heure d’aller se coucher, tu éteignais la lumière dans ta chambre, et tu te collais l’oreille à la radio en mettant le volume au minimum pour continuer d’écouter en cachette.... dans ta chambre, tu jouais aux fléchettes sur une cible avec la tête de Frédéric Thiriez. Ta tête de Turc préférée.... ça te saoulait, quand t’entendais : «... d'ailleurs, tu t’es déjà endormi pendant la pub.... tu t’es déjà réveillé dans la nuit avec la voix de Brigitte Lahaie.... tu as déjà écouté au moins une fois l’émission de Brigitte Lahaie en entier.... pour toi, Noël rime avec OL.... tu te rappelles quand Gilbert lisait à l’antenne les messages des internautes. Il y en avait toujours un de Globule rouge & bleu.... et un autre de Lisandro Love.... à l'époque, Mohamed Bouhafsi n'était encore qu'un simple auditeur qui appelait tous les soirs pour avoir un stage. Et ça a plutôt bien marché, apparemment.... tu sais que Doumé Poulain n’avait pas son pareil pour annoncer un but :... ni pour choper Berlusconi et Ronaldinho au micro. Enfin, presque, pour Ronaldinho.... tu as appris le décès de Thierry Gilardi en écoutant l’émission un soir de mars 2008. C’était triste.... tu adorais les lundis soir pour écouter les résultats des championnats étrangers en VO.... tu as détesté Tony Parker quand son émission a rogné une heure dedu lundi. Quatre heures, quel kif c’était !... tu détestais les vendredis soir, car l’émission se faisait squizzer par la Ligue 2 et des «... ta vie a changé quand tu as découvert le vrai nom de Didier Mengo : Thierry Cros.... tu prends l’avion avecjuste pour entendre la voix de Philippe Auclair.... tu sais que la copine de Fred Hermel l’a largué pour Guti.... ta série préférée, c’est. Avec Thierry Cros, Philippe Auclair, Fred Hermel et Polo « Breitner » .... ton fruit préféré, c’est le melon.... tu t'es tatoué sur l'avant-bras : «» .... tu as déjà essayé d’imiter la voix de Gilbert : «... tu n’as pas attenduoupour savoir qui était Julien Cazarre. Et, si t'es un puriste, tu étais aussi fan d'... tu connais par coeur sa chanson pour Taye Taiwo sur l’air de... pendant les premiers passages de Carine Galli à l'antenne, tu ne savais pas si c’était « Carine » ou « Karim » ..... tu as appelé tous tes potes pour former une équipe quand l’équipe est venue faire une émission aude ta ville.... tu étais toujours à l’affût des blagues Stade 2 de Florent Gautreau.... tu attendais avec impatience les nouvelles pépites du Top 50 le jeudi soir.... mais tu n’as jamais su répéter la phrase mythique de Michel Seydoux : «» Bref.... tu connais la passion de Joël Quiniou pour le barbecue.... tu t’es déjà énervé tout seul en hurlant la bonne réponse pendant un quiz.... puis Gilbert a hurlé : «... tu pensais souvent à autre chose pendant les pages saumon de Pascal Perri.... tu t’es toujours demandé si l’armoire à digeo de la FFF existait vraiment.... ta vie a changé quand l'émission a abandonné ce jingle :... tu sais que, c'était mieux avant que l'émission ne soit diffusée à la télé.... et tu sais qu'un rat cuisiné, «» d'après Eric Di Méco.