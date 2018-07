Tu sais que tu as vibré devant France-Belgique quand...

Ce mardi soir, tu n'étais pas vraiment toi-même en regardant ta France éliminer ces Belges qu'on t'avait présentés comme des cadors. Et finalement, tu n'as même pas tremblé. Mais qu'est-ce que tu as vibré...

3

Par Kevin Charnay et Mathias Edwards

... tu as désormais la même voix qu'Amanda Lear.... et tes voisins qui viennent te dire de baisser le volume quand tu fais une machine à 23h30 n'ont bizarrement rien dit ce soir quand tu as craqué un fumigène à ta fenêtre.... d'entrée, tu t'es félicité que les supporters belges n'aient rien à envier aux Français niveau accoutrements ridicules. Casse-toi avec ton Atomium sur la tête.... tu as hurlé «» durant la totalité du temps additionnel quand les Français tricotait le ballon dans les coins.... d'ailleurs, quand tu as vu six minutes de temps additionnel, tu es devenu tout blanc. Puis tout rouge. Puis tout blanc.... tu as failli quitter ton enveloppe corporelle quand Benjamin Pavard s'est présenté face à Thibault Courtois.... puis tu as définitivement rejoint les cieux le temps de quelques minutes après le but de Samuel Umtiti ... tu as vu Florian Thauvin s'échauffer. Il avait l'air d'être dans son match, lui aussi.... en fait, c'est surtout ta jambe gauche qui a vibré. Tu avais laissé ton téléphone dans ta poche et tu as reçu 28 messages de ta mère qui voulait savoir «... quand tu as vu Mick Jagger dans les tribunes, ça t'a rappelé la conf' de presse d'arrivée au PSG de Gianluigi Buffon ... tu as adoré la fin de match de Kylian Mbappé tout en gain de temps. Si ça avait été Neymar , tu aurais trouvé ça nul.... tu t'es surpris à ressortir des clichés sur les Belges que seul ton tonton gênant a l'habitude d'utiliser normalement.... comprenant qu'elle ne passerait pas une soirée tranquille, ta voisine s'est finalement invitée chez toi. Elle est jolie, ta voisine.... tu as lu tous ces tweets de Belges traitant les Français d'arrogants. Mais tu t'en foutais, tu es tellement au-dessus de ces gens.... tu as apprécié le changement poste pour poste de Nzonzi pour Giroud.... d'ailleurs, tu ne sais toujours pas ce que tu penses du match d' Olivier Giroud . Et tu t'en carres complètement.... en première mi-temps, tu t'es dit que le stage d'observation de Benjamin Pavard avait peut-être assez duré.... tu as vu Emmanuel Macron s'approcher d'Ousmane Dembélé. Un autre homme qui fait croire qu'il n'est ni gaucher, ni droitier.... tu es supporter marseillais et tu as hurlé «» quand Michy est rentré.... à la fin du match, tu as dit sans honte que franchement, «» .... tu n'as même pas fini ta pizza !... les Belges t'ont viré de leur camping avec plein d'insultes qui n'impressionnent personne à cause de leur accent. Ce camping se trouve en Gironde (France).... tu ne t'es pas plaint lorsque tous ces véhicules ont utilisé leurs avertisseurs sonores alors qu'il n'y avait pas de danger immédiat.... tes cheveux sont désormais nourris à l'extrait de bière tiède. De la belge, bien sûr.... tu as monté ton scooter en Y dans les rues de ta bourgade. Et tu étais fier, putain.... tu es devenu comme ces Portugais que tu détestais il y a deux ans avec leur klaxon.... tu ne sais pas si tu aimes ou détestes ceux qui hurlent «» . C'est pas fini, bordel.... tu as bu plus de pression que tu n'en as ressentie.... tu es en finale de Coupe du Monde. Point.