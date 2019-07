Tu sais que tu as suivi la Gold Cup quand...

Pour toi, la meilleure compétition de l'été, ce n'était ni la CAN, ni la Copa América, ni le Mondial féminin. Elle a été remportée par le Mexique, qui a battu 1-0 les États-Unis en finale. Toi, tu sais que tu as suivi la Gold Cup 2019 quand...

#GoldCup2019 RT @PhilipTGolden: @[me] CONCACAF Gold Cup Quarterfinals: Canada vs Haiti ... wrong kind of football in Texas. pic.twitter.com/zScIZojNNn — Empty Seats Galore (@EmptySeatsPics) 29 juin 2019

Par Florian Lefèvre

… tu as pris du plaisir nocturne.… le troisième but haïtien face au Canada fut le climax de tes nuits blanches.… et ce ne sont pas les buts qui manquaient : 96 au total. Soit 3,1 par match. Prends ça, la Bundesliga !… avec cette canicule, ces horaires décalés te convenaient très bien. Coup d’envoi à 4h du matin ? Pas de problème.… tu as même ouvert tes volets pour voir la prolongation de la demi-finale Haïti-Mexique car il faisait déjà grand jour.… d’ailleurs, tu te demandes encore s’il y avait faute quand l’arbitre a accordé le penalty décisif à Raúl Jiménez.… tu sais que le Mexique a joué à domicile. Même en finale contre les USA, à Chicago.… quand le Mexique ne jouait pas, en revanche, tu te demandais s’il y avait plus de gens sur le terrain ou en tribune…… c’est kif-kif nan ?… tu sais qu’il faut remonter quatre éditions en arrière (en 2011) pour retrouver une confrontation Mexique-USA. Non, ce n’est pas la même finale à chaque fois.… mais tu te rappelles que Giovani dos Santos avait planté le quatrième but mexicain en finale contre les USA en 2011 (4-2). Et c'est son frère Jonathan qui a marqué le but vainqueur cette année (1-0).… tu as trouvé Román Torres plus affûté que l’été dernier en Russie. Tu as même eu du mal à le reconnaître le Mathieu Bastareaud panaméen avec son palmier sur la tête.… tu n’as pas eu le temps de faire les soldes.… en revanche, tu as lâché 90 balles sans hésiter pour t’offrir le maillot noir « Aztèque » du Mexique. Une merveille.… maintenant, tu es à la recherche du maillot bleu d’Haïti. Tu veux le flocage numéro « dix » . Celui de Wilde-Donald Guerrier !… pour toi, c’est un scandale que la compétition n’ait pas été diffusée en France métropolitaine. Même en Slovaquie, ça passait à la télé !… tel Edward TeachBarbe-Noire, tu as hissé le pavillon à la tête de mort pour naviguer dans le triangle des Bermudes en pirate du net.… avec ces liens pixelisés, tu as d’abord cru que Alphonso Davies et Jonathan David étaient le même joueur sur le front de l’attaque canadienne. Maintenant, cela te ferait marrer que le deuxième quitte La Gantoise pour rejoindre le premier au Bayern Munich.… en revanche, tu sais qu’il n’y a qu’un seul Kévin Parsemain. Quel coup franc !… Si tu as vu le match à côtés de supporters mexicains, tu les as entendu dire «» en voyant sa frappe enroulée caresser les ficelles.… et tu te demandes bien ce qui a manqué à l’attaquant martiniquais pour percer en pro au Mans ou à Évian Thonon Gaillard.… ça te rendait fou d’entendre ces commentaires nord-américains parler du « soccer » . Juste pour ça, tu voulais voir les USA perdre en finale.… donc, tu étais bien content de voir le Mexique soulever la Coupe en or.… tu espères revoir un jour Guillermo Ochoa en Ligue 1. Total respect au portier mexicain qui a sauvé les siens en quart de finale alors que le Costa Rica avait un but d’avance lors de la séance de tirs au but.… tu as vibré pour Curaçao après sa qualification - méritée - pour les quarts arrachée dans le temps additionnel contre la Jamaïque.… tu respectes ce territoire de 444 km- 22 mille fois plus petit que les États-Unis en terme de superficie - qui a donné du fil à retordre à Team USA.… ton cocktail préféré, c’est le Blue Hawaiian : rhum, jus d’ananas, lait de coco et curaçao, bien sûr.… tu sais désormais placer Hamilton, Willemstad et Port-d’Espagne sur une carte des Caraïbes. Tu vas frimer la prochaine fois que tu feras le jeu des capitales.… tu supportes Chelsea et tu as regardé les matchs des États-Unis juste pour Christian Pulisic. Tu n’as pas été déçu.… tu te dis qu’en terme de discours de motivation, Duckens Nazon s’assoit à la table de Pascal Dupraz.… tu penses que le meilleur dribble de la compétition, c’est Yasmany López qui l’a réussi. Le défenseur de Cuba s’est échappé de l’hôtel pendant la compétition pour entamer une nouvelle vie hors de son île.… tu as eu de la peine pour son équipe : 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué, 17 encaissés. Bon retour à Cuba, les gars !… tu manques de sommeil. Donc tu vas à la machine à café du bureau. Tu dis à tes collègues : «» Et puis tu avales ton Doppio+.… tu manques de sommeil. Donc tu te retournes à la machine à café du bureau. Tu dis à tes collègues : «… tu manques de sommeil. Donc tu restes à la machine à café du bureau. Tu dis à tes collègues : «… et quand tu seras en vacances cet été, tu auras une pensée pour ton nouveau chouchou Wilde-Donald Guerrier. Parce que tu te dis que ça va lui faire bizarre de reprendre le quotidien du championnat azéri avec des Qarabağ-Sumqayit.