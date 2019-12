Tu as vu Paris asseoir son hégémonie, mais aussi Cheick Diabaté nous régaler. Tu t'es parfois ennuyé, mais au fond, tu as bien kiffé. Toi, tu sais que tu as suivi la décennie en France quand...

Par Eric Carpentier et Jérémie Baron

... tu t’es bien foutu de la gueule de l’OM Champions Project. Puis du LOSC Unlimited. Et maintenant, tu es perdu. Heureusement qu’il reste les Girondins, manque juste le slogan.... un jour, tu as entendu dire que Valenciennes était «» . Dix ans plus tard, tu n’as toujours pas compris.... Apoula Edel.... tu as vu jouer Wesley Sneijder, Ganso, Adrian Mutu, Angelos Charisteas... Mais tu ne t’en souviens presque plus.... tu sais que le plus beau geste envoyé par Brandão en Ligue 1 est un coup de boule placé sur le nez de Thiago Motta. Reste cette question : est-ce que, vraiment, la Motte «» ?... tu as vu Carlos Eduardo faire du Roudourou sa chose ... tu as compris que sur le terrain comme en dehors, Flotov maîtrisait l'art de la feinte ... tu ne vois toujours aucune ride sur le visage de Vitorino Hilton.... le Racing Club de Lens te manque.... tu as croisé Gervais Martel au PMU d’Avion et Franck Dumas au casino de Deauville. À ce propos, tu en es où de tes dettes ?... Innocent Emeghara.... tu as connu Pascal Praud dirigeant de football. Et puis l’homme aux lunettes rouges est parti (encore plus) en couille.... tu ne sais pas quoi en penser, de ce nouveau système de montées-descentes entre l'élite et son antichambre.... tu as vu l’OL prendre une Coupe de France face à Quevilly. Mais tu n’avais pas forcément prévu que ce serait son seul titre de la décennie.... évidemment, dans ton cœur, l'USQ l'a remportée, cette coupe. Les Herbiers aussi.... et tu n’y as pas cru quand tu as vu Benjamin André soulever ce foutu trophée, quatre ans après la claque contre Guingamp.... tu as compris que la distance n'était pas un souci pour Saber Khalifa (ou Khlifa pour les nostalgiques), Memphis Depay et Nabil Fekir ... tu as entendude Van Halen au Parc des Princes avant un PSG-Monaco. Puis tu as entendu Breakbot s’excuser aussi platement que Martin Solveig cinq ans plus tard.... Jean-Philippe Sabo.... tu te souviens qu’à une époque pas si lointaine, c’est Nenê et son écarte-nez qui portaient le Paris Saint-Germain.... c’était juste après que Taye Taiwo et les Marseillais sont montés à Paris pour... embêter le PSG, c’est ça ?... tu es comme tous les défenseurs de Ligue 1 : tu ne sais pas si Ousmane Dembélé est droitier ou gaucher. Mais ce que tu sais, c'est qu'il est très fort.... tu as connu le Stadium-Nord, Gerland, Chaban-Delmas, le Ray, et tu sais même où se trouve la route de Lorient.... d’ailleurs, tu t’orientes encore à la carte IGN. Ouais, t’es un ancien.... la preuve, tu diras bientôt «» . Et les jeunes te regarderont comme si tu parlais de la coupe des villes de foire.... tu réclames toujours justice pour Luzenac.... à l'étage inférieur, des Crocos t'ont prouvé qu'un handicap de 8 points n'était pas fatal ... Billy Ketkeophomphone.... tu n'oublieras pas de sitôt le Monaco de 2017 ou le LOSC de 2011.... tu penses que l'adjectif «» a été inventé pour Vincent Enyeama. Record ou pas.... tu as observé Marcelo Bielsa débouler sur la Canebière. Puis tu as fait comme Benjamin Mendy : tu as pris ton pied.... mais tu n’as pas non plus oublié que c’est Andy Delort qui a renvoyéà ses chères études. Mythique conférence de presse.... tu te demandes ce que faisait Bernard Lacombe à l’été 2019. La cuisine ?... tu te demandes aussi comment les Stéphanois jouent la Ligue des champions. Tu sais que c’est sur Playstation, mais plutôt FIFA ou PES ?... Isaac Kiese Thelin.... au fond de ton jardin, tu places des mannequins aux couleurs de Clermont, Auxerre, Le Havre et Niort : en Ligue 2, on ne fait pas meilleurs épouvantails.... tu as vu Cavani planter 136 buts, Ibrahimović rentrer 113 pions, Lacazette faire 100 fois ficelle, Gomis et Thauvin la foutre au fond à 78 reprises. Il est là, ton top 5 buteurs. Et ton art de la périphrase.... en revanche, tu n’aurais pas spontanément mis Nolan Roux à la 8position. Et à deux buts de Mbappé, s’il te plaît.... Kermit Erasmus.... tu as toujours le canard Stade rennais sur un coin de ta baignoire. Et à tes matchs Tinder, tu envoies «» . On ne va pas se mentir, ça ne marche pas fort.... tu as vu Mickaël Landreau entrer dans l’histoire. Et tu préfères ne pas jeter un œil sur sa carrière d’entraîneur.... tu as coincé devant la mascarade du dernier match d’Ibrahimović à Paris. Rencontre interrompue, hymne suédois, King et Legend sur la pelouse, sérieusement ?... alors qu’au moment de prendre sa retraite, Beckham a fait autrement plus sobre. Un brassard, des larmes, une tape sur le cul par Lavezzi et roule, direction Miami.... Ricky van Wolfswinkel.... tu te demandes ce qui s'est passé en dix ans pour l'AJ Auxerre.... et, pire, pour le Sporting Club de Bastia et le Vannes Olympique Club.... tu n’as pas pleuré quand Évian Thonon Gaillard a disparu des radars.... en revanche, tu as chialé comme un gosse quand Strasbourg est remonté en Ligue 1.... tu sais que le monde se divise en deux catégories : ceux qui « zlatanent » , et les gens bien.... parmi ceux-là, il y a Joey Barton imitant la protubérance nasale du Z et Renato Civelli lui déposant un bisou dans le cou. L’amour est sur le pré.... tu y as cru, à Marvin Martin.... tu as tout misé sur le LOSC de Bielsa.... en même temps, tu étais pro-DSK en 2012 et team Fillon en 2017. Chat noir, va.... Habib Habibou.... tu connaissais N’Golo Kanté et Riyad Mahrez avant la hype.... mais si on t'avait dit il y a huit ans que Sadio Mané et Kalidou Koulibaly en seraient là aujourd'hui...... tu t'es dit «» en voyant Fabrice Apruzesse fouler la pelouse de Chaban.... tu as la sensation d’avoir plus eu affaire à Antoine Kombouaré qu’à tes propres parents ces dix dernières années.... et tu te souviens avoir vu le Kanak tenir la première place de Ligue 1 à la trêve, et Carlo Ancelotti la perdre.... pendant ce temps-là, une équipe de braqueurs héraultais faisait la nique au club de la capitale. Bisou Loulou.... Tolisso, Barreto : tu as découvert le penchant de Pierre-Yves Polomat pour la baston.... tu ne crois pas aux miracles, mais quand même, Toulouse qui passe la décennie en Ligue 1, c’est louche.... et puis, depuis les buts de Yann Bodiger à Jean-Bouin et Emmanuel Bourgaud à Auguste-Delaune , tu t’intéresses de plus en plus aux phénomènes paranormaux.... la retraite de Cyril Rool a tordu ton petit cœur de boucher. Et puis Yannick Cahuzac a débarqué, et tout est reparti comme avant dans le monde merveilleux de la découpe.... tu n’arrives pas à savoir si tu n’as pas assez ou trop vu Ben Arfa sur les pelouses françaises.... en revanche, tu sais que les deux minutes de vidéo gênante en 2017 sont largement de trop.... tu as remercié l’US Boulogne, le Gazélec et Arles-Avignon d’être passés.... tu as attendu Adriano au Havre...... il n’est jamais venu.... tu n'as plus de nouvelles de Moussa Sow.... depuis 2016, tu ne peux plus croiser un troupeau de chèvres sans penser à l’OM. Ils sont là, les GOAT.... Jean-Daniel Akpa-Akpro.... tu as enc**** la Ligue. Puis on vous a demandé de vous arrêter.... ce que vous n’avez pas vraiment fait, pour être honnête.... tu t'es senti vieux le jour où Thibault Giresse a raccroché les crampons.... et quand tu as vu émerger Marcus Thuram. Décidément, Guingamp...... tu as bien cru que le Rémois Diego serait le successeur de Juninho lui-même.... tu te souviens très bien ce que tu faisais le dimanche 10 janvier 2016, vers 23h : pour la première et dernière fois, tu donnais une note au match Canal. Résultat : 5,25/20. Quel enfer, ce Marseille-Guingamp.... tu te disais que cette décennie serait également la bonne pour l’OM, mais non : tu attends toujours de voir les Phocéens prendre trois points en Gironde. On ne peut pas tout avoir.... ce que tu as vu à Bordeaux en revanche, c’est un lama.... et un Jean-Louis Triaud craquant un fumigène pour son départ en 2017. Ça, c’était un président.... tu aimerais bien revoir Malcom et Nicolas Pépé.... tu sais que le destin de Majeed Waris s'est joué à Roissy-Charles-de-Gaulle ... alors que le tien est en panne depuis quatre ans, tu as pu te rendre compte que l’ascenseur troyen était toujours aussi performant.... Modou Sougou.... le Red Star et le Paris FC t’ont déçu, alors tu attends encore de voir un derby parisien dans l’élite.... tu t’es pincé très fort en voyant Tony Chapron découper Diego Carlos à la Beaujoire, puis sortir le rouge. La Ligue 1, c’est parfois la quatrième dimension.... Marc-André Zoro.... tu n'oublieras pas Emiliano Sala.... tu ne prédis pas l’avenir, mais ton petit doigt te dit que la prochaine décennie sera pour Eduardo Camavinga.