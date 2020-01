Non, le Bayern n'a pas toujours été champion d'Allemagne. Et toi, tu le sais très bien puisque tu suis avec passion la Bundesliga et autres championnats inférieurs allemands depuis 2010. Au bas mot. Ca en fait, une foule d'anecdotes sur le Fußball in Deutschland. Alors tu sais que tu as suivi la décennie de foot en Allemagne quand...

Mein erster Tweet. Freue mich auf @TwitterDE und in neue Themen einzutauchen. Ab jetzt Fokus auf #ARSFCB. @FCBayern pic.twitter.com/yybAfKzkoh — Philipp Lahm (@philipplahm) October 18, 2015

Par Julien Duez et Douglas de Graaf

… tu as connu le RB Leipzig avec le statut amateur.… tu parlais de la Bundesliga comme du meilleur championnat du monde après la finale de C1 2013.… tu as vu Pavel Krmaš envoyer son équipe de Fribourg en D2 pour son dernier match au club, d'un beau csc. On appelle ça «» .… même si aujourd’hui, les tribunes allemandes continuent de te convaincre que c’est le cas.… tu as découvert Leon Goretzka à Bochum, en 2012.… tu t'es dit que Pierre-Emerick Aubameyang avait de l'humour.… tu pensais vraiment que Mario Götze deviendrait un jour Ballon d’Or après son but en finale de Coupe du monde.… tu aimes bien écrire ton prénom, ton nom, et mettre « 1. » devant, pour le fun.… tu penses que Harry Potter devrait prendre des leçons de sorcellerie avec Stefan Kießling… tu as aimé Mats Hummels… avant de le détester, comme tout le monde.… chaque kebab que tu manges te fait penser à Kevin Großkreutz.… et à Lukas Podolski.… aujourd’hui encore, tu estimes que Franck Ribéry s’est fait voler le Ballon d’or 2013.… et que Neuer devait remporter celui de 2014.… tu as vu Uli Hoeness en prison.… tu as tenté de faire une Subotic lors d'un match du dimanche matin et cela a provoqué une bagarre générale.… tu sais que Marco Reus prendra sa retraite avant Claudio Pizarro.… tu as émis l'idée d'appeler ton fils Jean-Charles.… d'ailleurs, comme lui, tu prononces "Thomasse Moula".… et tu vas sur Twitta.… tu as vu l'Eintracht Braunschweig venir faire un petit coucou en Bundesliga et repartir aussitôt.… tu as frissonné malgré toi en voyant Hambourg descendre en D2 pour la première fois depuis la création de la Bundesliga.… tu as vu Robert Lewandowski faire de Wolfsburg sa chose.… et quand l’Union Berlin est devenue la première équipe de l’ex-RDA à retrouver l’élite, dix ans après Cottbus.… pour toi, le seul, c’est Ajax-Feyenoord. Pas Dortmund-Bayern.… d’ailleurs, le seul clasico allemand, c’est Dortmund-Schalke. Punkt.… tu as arrêté de croire qu’il y aurait du suspense pour le titre.… chaque année, tu attends avec patience la sortie de ces photos :… tu ne comprends pas pourquoi Jonathan Schmid n’a toujours pas été appelé en équipe de France.… tu as vu Philipp Lahm débarquer sur Twitter avec son humeur habituelle : sage, sobre et propre sur lui.… tu as pleuré avec Marc-André ter Stegen quand il a quitté Gladbach.… tu as pleuré aussi quand Jimmy Briand a quitté Hanovre 96. Ou pas.… pour toi, le seul vrai cacao, ce n'est ni le Nesquik, ni le Van Houten. C'est lui :… tu sais qu’il n’y a pas besoin d’avoir été un grand joueur pour être un grand entraîneur.… et qu’on peut être un grand entraîneur en coachant des joueurs plus âgés que soi.… tu ne crois pas que le football et la politique soient deux choses distinctes. Surtout en écoutant les conférences de presse de Christian Streich.… tu sais ce que veut dire «» .… tu es convaincu que le buteur le plus spectaculaire de la décennie ne s’appelle pas Robert Lewandowski mais Moritz Stoppelkamp.… et tu as cru jusqu’à la 90minute de la dernière journée que Paderborn sauverait sa tête pour sa première saison dans l’élite.… tu te souviens que deux pensionnaires de la Maison blanche ont été repeints en Königsblau. L’un en sept saisons, l’autre en deux.… tu penses souvent à Junior Malanda.… tu sais que la vraie place de Benjamin Pavard, c’est défenseur central. Et en 2. Bundesliga.… tu as connu la Bundesliga sans cettedes «» .… tu sais que Julian Draxler a deux Neymar dans chaque jambe.… tu as vu 150 fois le même but de Robben.… tu t'es mis à aimer Batman et Robin après ça :… tu as versé une larme d’émotion quand le Bayern a renfloué les caisses du Borussia Dortmund.… tu sais que Javi Martinez aurait dû être l’un des grands romanciers à succès de ce siècle.… tu as connu un champion d’Allemagne qui ne s’appelait pas le Bayern Münich.… tu peux épeler sans problème le nom de Jakub Błaszcy... Jakub Błaszczykowk.... Kuba, quoi.… tu peux épeler sans problème le nom de Henrikh Mikh... Henrikh Mkithr.... la gâchette arménienne quoi.… tu considères que Niklas Süle est un petit gringalet comparé à Daniel van Buyten.… tu connais Ali Farhat.… tu sais que Kevin de Bruyne a été vice-champion de Bundesliga avec Wolfsburg grâce à Nicklas Bendtner et Naldo.… tu as connu Gündogan et Özil avant qu'ils ne se mettent à parler de politique.… tu jures que le 1. FC Kaiserslautern et le 1. FC Nürnberg ont 100 fois plus leur place en Bundesliga que Paderborn et Düsseldorf.… tu sais que Max Kruse était le styliste le plus sous-côté du foot allemand. Et Rouwen Hennings est son buteur le plus sous-estimé.… tu assures qu'Olivier Giroud n’est qu’une pâle copie de Mario Gomez.… tu as constaté que Thomas Müller jouait aussi bien au foot que la comédie.… et que tu as appris tes premiers mots de bavarois grâce à lui.… tu as eu le privilège d’assister à l’éclosion de l’actuel meilleur entraîneur du monde.… tu sais que Son Heung-min et Dani Carvajal doivent tout au Bayer Leverkusen.… tu n’avais pas attendu l’arrivée de Salomon Kalou pour t’intéresser au Hertha Berlin.… tu es blasé depuis que 15 clubs de Bundesliga sur 18 ont succombé aude leur stade.… mais que tu continues de n’avoir d’yeux que pour la sacro-sainte loi du 50+1.… tu regrettes déjà le charme du Schwarzwald-Stadion de Fribourg. Parce que tu vois d’un mauvais oeil la naissance du nouveau Freiburg Stadion, ses horaires aberrants et ses panneaux solaires hors de prix.… tu contemples avec dédain laautour de Stéphanie Frappart, petit oiseau à peine sorti du nid par rapport à Bibiana Steinhaus.… tu finis par te questionner sur le niveau de la Bundesliga quand tu vois Jean-Philippe Mateta et Marcus Thuram y faire du sale tous les week-end.… WER TRINKT SCHNAPS VORM DOPINGTEST ? ANTHONY MODESTE ! MODESTE ! MODESTE ! ANTHONY MODESTE !