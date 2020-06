Tu penses connaître le vrai sens du mot « suspense » et tu n’en es pas peu fier. Bercé par Thierry Gilardi et Philippe Bruet, tu as navigué sereinement entre Grimonprez-Jooris et Louis-Dugauguez. Nostalgique, tu penses avoir connu « les belles années foot » . Toi, tu as regardé « Jour de foot » , et la fin de l’émission te fout un petit coup de vieux.

Par Swann Borsellino, avec Matthieu Pécot

... tu t’es déjà demandé si ton voisin qui te ditquand tu lui dispensait que cette émission aurait dû s’appeler... tu attendais tous les samedis sur Canal + comme le premier samedi du mois sur Canal +.... tu connais mieux les noms des stades français que les prénoms des gens de ta famille. En même temps, ça serait plus simple si ta grand-tante s’appelait Jules-Deschaseaux.... tu, mais tu es persuadé que tu as connu la meilleure période du foot. Vieux con, va.... d’ailleurs, tu as déjà dit :... Vieux con, va.... tu n’avoueras jamais que tu as déjà craqué et regardé le score du match de ton équipe en tapantsur le Télétexte de TF1 ou de France 2.... tu te souviens très bien de la montée de stress quand c’était au tour du match de ton équipe.... d’ailleurs, tu essayais de percer le moindre tic de langage ou changement de ton dans la voix de l’envoyé spécial pour avoir des informations sur le résultat avant le résumé.... en vrai, tu étais dans un état second depuis le générique. Car s’il y a bien une constante qualitative dans les, ce sont les génériques.... tu affirmes d’ailleurs à quiconque souhaite l’entendre que le plus beau morceau de David Hallyday, c’est celui-là :... tu tapais frénétiquement sur ta table basse pour imiter ces airs de batucada.... Thierry Gilardi, Hervé Mathoux, Grégoire Margotton, Messaoud Benterki, Nathalie Ianetta, Alexandra Ruiz, Karim Bennani... Tu connais beaucoup de bons centres de formation, mais la Masia télévisuelle, elle est là.... tu es supporter de l’OM et tu es persuadé qu’on gardait le match de ton équipe en dernier pour te faire rester jusqu’au bout.... tu considères Philippe Bruet comme un membre de ta famille.... tu ne sais pas pourquoi, mais l'idée dete faisait plaisir.... tu as appris la géométrie grâce aux horizontales de Christophe Revault.... tu sais que ceux qui rigolent grassement en évoquant la présence de Stéphane Guivarc'h à la Coupe du monde 1998 n'avaient tout simplement pas Canal+ entre 1996 et 1998.... parfois, tu vérifiais juste si les buts étaient aussi beaux que tu avais vus/entendus/sentis à la radio.... tu sais qu’avant ledes huissiers de télé-réalité,était le gimmick de la télévision française.... pour toi, il y a sept jours dans la semaine et ils s’appellent : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Jour de Foot, L’Équipe du dimanche.... tu sais qu’on peut crier de joie devant un résumé.... tu en as parfois voulu au monteur de l’émission parce que tu juges qu’il t’a fait croire que ton équipe allait gagner, alors que pas du tout.... tu répondaisà la proposition fièvre du samedi soir avec tes potes.... pour toi, il y a une seule main de Dieu ; elle est ferme et appartient à Stéphane Cassard.... tu disais quesi ton équipe avait pris une branlée.... tu avais un pote qui n’avait pas Canal+ et qui te parlait de cette drôle d’émission appelée « Formule Foot » , diffusée plus tard, sur TF1, et présentée par Christian Jeanpierre.... tu te consoles en te disant qu’un peu plus de 27 ans après sa première diffusion, le 2 septembre 1992,rejoint le « Club des 27 » . En espérant que Jim Morrison et Kurt Cobain n’aient pas de souci avec David Hallyday.