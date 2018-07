Tu sais que tu as grandi avec Jean-Michel Larqué quand...

Quoi de mieux qu’un titre de champion du monde remporté par les Bleus pour tirer le rideau ? Trente-huit ans après avoir fait ses premiers commentaires sur Antenne 2, Jean-Michel Larqué, 70 ans, pose le micro. L’éternel acolyte de Thierry Roland aura donc couvert dix Coupe du monde à la télé (Antenne 2, TF1, M6, Canal +, BFM TV) et à la radio (RMC). Un mythe. Et toi, tu sais que tu as grandi avec Jean-Mimi quand...

Par Julien Duez et Florian Lefèvre

... tu connais tes classiques : «... sauf le jour où Thierry Roland a mal parlé de Laurent : «(...)... mais tu sais que c’est la seule engueulade entre les deux en 26 ans de service. Quel duo !... et tu espères qu’un jour, quelqu’un fera la lumière sur lede ces fameuses places à l’origine de l’embrouille à la mi-temps de la finale du Mondial 2002.... le matin, au petit-déjeuner, c’est café-crème.... après le déjeuner, c’est café-crème.... à quatre heures, c’est café-crème... il y a quelques années, tu as connu la rubrique complètement barrée (débile ?) de: le « café-crème » .... tu as fait au moins un stage à Saint-Jean-de-Luz pendant l'été. Comme Florent Malouda , eh ouais.... mais Captain' Larqué n'est jamais venu pour te remettre ton certificat de participation.... oui, tu l'appelles Captain' Larqué parce que ton stage, tu l’avais gagné en appelant les DKP au 32 16.... le top 14, tu t'en cognes, mais tu as de l'affection pour le Biarritz Olympique. L'équipe de Dimitri Yachvili, bien sûr.... tu as connu la légendaire et savoureuse « Boîte à Larqué » .... à chaque fois que tu vois une passe donnée en profondeur et son destinataire partir du mauvais côté, cette phrase résonne dans ta tête : «... ton mot de passe sur ton ordinateur de bureau, c’est :» .... tu penses que Peter Dubovský méritait la prison ferme pour son découpage sur Alain Roche lors d’un France-Slovaquie de 1995.... il fut un temps où on t’annonçait les buts à l’avance, et ça n’avait rien à voir avec les décalages de quelques secondes entre beIN et TF1 : «... «... Yoan Gouffran a disparu au Göztepe SK ? C'est pas étonnant ... tu es un féru du comique de répétition.... tu es un féru du comique de répétition.... tu es un féru du comique de répétition.... tu recycles à tout-va à la maison. Pour toi, pas question de jeter quoi que ce soit.... la sécurité routière, c'est important. Tu le sais, le danger peut surgir de partout.... tu as eu des frissons le 12 juillet 1998.... toi aussi, tu n’as jamais su si lors de Corée du Sud-France de 2002, c’était le 10 ou le 13 qui était entré. En tout cas, c’était un « Choy » . Enfin, peut-être, hein.... le 16 juin 2012, tu as lâché une larme en voyant la détresse de Jean-Mimi après le décès de Thierry Roland.... tu regrettes quand même l'époque où les consultants savaient te raconter le foot autrement qu'avec la lecture de statistiques.