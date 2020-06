Tu sais que tu as découvert le foot avec la Coupe du monde 1990 quand...

Il y a 30 ans débutait, en Italie, une Coupe du monde décriée. Peu de jeu, pas mal de violence et une finale oubliable, disent les grincheux. Mais pour toi, elle reste la première, et une première, c’est toujours beaucoup d’impatience, de souvenirs et de détails qui remontent à la surface.

... pour toi, une phase finale, c’était sans l’équipe de France.... tu te demandais à l’époque d’où venait cette passion des Italiens pour les pistes d’athlétisme dans leurs stades.... tu as d’ailleurs de la peine pour le Stadio Delle Alpi, petit ange de béton parti trop tôt.... tu as vu jouer la RFA, la Tchécoslovaquie, l’URSS et la Yougoslavie. En fait, cette édition, c’était un pot de départ géant.... ton Arconada à toi s’appelait Nery Pumpido.... tu revois Massing découper Caniggia et monsieur Vautrot attendre qu’il remette sa chaussure pour l’expulser.... les tacles par derrière ne te choquaient pas plus que ça.... les gardiens prenant le ballon à la main après une passe en retrait non plus.... les yeux exorbités de Totó Schillaci après ses (six) buts t’empêchent encore de dormir.... tu étais encore trop jeune pour comprendre le concept de... parce que... pour toi, une émission de debrief se devait d’être animée par Roger Zabel en chemisette.... tu vois encore le mollard de Rijkaard dans les bouclettes de Völler.... d’ailleurs, tu as découvert ce qu’était un contentieux historique devant ce Pays-Bas – RFA.... tu es tombé amoureux de Pixie Stojković sur sa feinte de volée contre l’Espagne.... tu te doutais que cet Italien avec sa queue de rat allait te donner beaucoup de bonheur.... même ton père était plus jeune que Roger Milla.... tu te souviens que « Dieu » pouvait aussi mettre sa main pour empêcher un but soviétique.... tu te demandais qui pouvait bien être ce Nicola qui avait donné son nom au stade de Bari.... ton premier Müller était brésilien et faisait la paire avec Careca.... le nom de Marius Lacatus te parle.... contre la Roumanie, la main de Khidiatouline était en dehors de la surface, mais la VAR n’était pas formelle à l’époque.... tu as attendu Mario Jardel pour connaître un avant-centre aussi fort de la tête que Tomas Skuhravy.... d’ailleurs, tu n’étais pas choqué par son mulet.... pour toi, Gazza, ce n’était pas une bande, mais un génie à la larme facile.... tu trouvais cette Argentine un peu dégueulasse.... tu t’es souvenu de la passe de Maradona pour Caniggia contre le Brésil et tu as revu ton jugement.... tu te souviens de RFA - Émirats arabes unis commenté par la doublette Frédéric Jaillant – Guy Roux.... tu savais que ça lui pendait au nez à René Higuita à force de faire le mariole loin de ses cages.... pour toi, l’Irlandais le plus célèbre, ce n’était pas Bono, mais Pat Bonner.... tu te souviens qu’à un but près de l’Égypte, les quatre équipes du groupe F terminaient à égalité parfaite.... tu te souviens du gardien yougoslave (Ivkovic) pariant à Maradona qu’il allait rater son tir au but. Il s'est fait combien d'ailleurs ?... mais aussi du triplé de Michel contre la Corée du Sud.... ou encore de la reprise de volée de David Platt contre la Belgique.... Pour toi le rap, c’était d’abord le solo de John Barnes dans... tu t’es dit que les Bleus auraient quand même fait mieux que les Écossais. Putain de match nul à Chypre aussi.... tu n’étais pas très à cheval sur la moyenne de buts.... personne ne la ramenait avec la « philosophie de jeu » des équipes.... tu t’es entraîné contre la porte du garage à mettre un penalty à Sergio Goycochea.... tu savais placer le Costa Rica sur une carte.... tu as compris que les Anglais perdraient toujours à la fin. Et, de préférence, aux tirs au but.... pour toi, Giuseppe Giannini reste le plus beau nom de joueur.... avant De Niro, Pacino, Tarantino, Gandolfini ou Scorsese, tu as découvert le concept d’italo-américain avec Tony Meolla.... tu repenses souvent à ces arrêts de jeu pendant RFA – Colombie et à l’égalisation de Rincón.... tu as découvert le sens du mot « ambidextre » grâce à Andreas Brehme.... tu te demandes toujours pourquoi Matthaüs n’a pas tiré le penalty en finale.... tu avais huit ans et ta vie était belle. Elle se résumait à t’enchaîner un URSS - Roumanie avec un Italie – Autriche un samedi avec ton grand-père.