C'est une anomalie aussi folle que légendaire : l'AC Milan et Liverpool n'ont croisé le fer qu'à deux reprises dans leur histoire, et c'était toujours sur la plus haute marche de la coupe aux grandes oreilles. Une quinzaine d'années après tout ça, les deux géants du football européen se retrouvent en phase de groupes de Ligue des champions pour une belle qui aura forcément moins de prestige. Il faut dire que de l'eau a coulé sous les ponts, mais les souvenirs sont intacts. Toi, tu sais que tu as connu les Milan-Liverpool quand...

12

Two clubs steeped in European history ?Tomorrow, we meet at Anfield for the first time... pic.twitter.com/YRrP29LQqa — Liverpool FC (@LFC) September 14, 2021

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... tu sais que la vengeance est un plat qui a le temps de refroidir 728 jours.... tu as connu le foot en clair. Et sans pubs entre les compositions d'équipes et le coup d'envoi.... et TF1 sans Nicolas Canteloup, aussi.... c'est la dernière fois que tu as vu le Milan à un niveau digne de ce nom en Coupe d'Europe.... tu retiens que Yoann Gourcuff, Djimi Traoré et Djibril Cissé (en slip) sont champions d'Europe. Pas Zlatan Ibrahimović.... tu collectionnais les Oufballs.... tu as connu Rafa Benítez quand il avait la cote.... tu n'as pas oublié que quelques mois avant son sacre d'Athènes, le Milan tombait à San Siro face au LOSC de Peter Odemwingie.... tu te demandes pourquoi on présente la Bundesliga comme le championnat des grosses frappes, alors que Vladimír Šmicer n'y a jamais joué ... tu sais que la capitale de la mode était aussi celle du football en 2006-2007 ... deux buts en vingt matchs de Serie A, et deux en une finale de Ligue des champions : tu n'en as jamais voulu à Filippo Inzaghi de choisir ses matchs.... et tu n'as jamais vu quelqu'un l'égaler en matière de célébration au poteau de corner, non plus.... d'ailleurs, des buts de Super Pippo commentés par Thierry Gilardi, tu pourrais en manger tous les jours. Snif.... tu as connu l'époque où 200 vues sur YouTube, c'était un buzz.... tu sais qu'en 2004-2005 comme en 2006-2007, le parcours du futur champion aurait très bien pu se terminer dès le troisième tour de qualification, face au Grazer AK ou à l'Étoile Rouge de Belgrade.... tu es supporter du Liverpool Football Club depuis seize années, alors que tu n'as jamais mis les pieds à Anfield.... tu sais que le « Pink Star » , adjugé à plus de 71,2 millions de dollars en 2017, ne vaut rien face au diamant Pirlo-Seedorf-Gattuso-Kaká.... tu es nostalgique de ce qu'était le football juste avant l'avènement des deux monstres de ce sport.... de ce printemps 2007, tu n'as pas non plus oublié la demi-finale Milan-Manchester United.... et tu te souviens aussi que trois clubs anglais occupaient à l'époque le dernier carré, mais qu'aucun n'a touché le trophée.... tu es contre la violence. Mais s'il faut faire la guerre, tu y vas avec Dirk Kuyt.... la crèche à la maison ou dans les lieux publics, tu t'en contrefous. En revanche, qu'on ne touche pas au sapin de Noël.... tu sais qu' il ne faut pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendue ... un, deux, trois, quatre, cinq C1 : tu as appris à compter sur tes doigts avec Paolo Maldini.... tu te demandes ce que devient Alberto Gilardino.... tu n'es plus jamais allé te coucher à la mi-temps d'un match ... tu as la sensation que Milan-Liverpool est un classique de la C1, alors qu'il y a eu plus de Beşiktaş-Porto dans l'histoire de la compétition.... tu écoutais Green Day et Fall Out Boy sur ton baladeur MP3.... tu savais que quoi qu'il arrive, le remake de 2007 ne pourrait pas égaler l'original.... tu portais tes Total 90 même pour aller à l'école.... tu trouves qu'on l'a oublié un peu trop vite, Dida.... à la 80minute de France-Suisse, tu savais que rien n'était fait.... tu es fan de Steven Gerrard, et la disparition de Phil Collins au Parc des Princes t'a logiquement fait vriller.... tu sais qu'Andriy Shevchenko a marqué un but, mais que Jerzy Dudek l'a arrêté.... et le lundi matin, tu as la même motivation que Sheva au moment d'aller botter son tir au but.... si tu pouvais voyager dans le temps et l'espace, aucune hésitation : tu règlerais la DeLorean pour débarquer au stade olympique Atatürk, dans le vestiaire des Reds , le 25 mai 2005.