Tu sais que tu as connu la Champions League sur TF1 quand...

Ce mercredi soir, la demi-finale de Ligue des champions entre le Bayern et Lyon sera diffusée sur TF1. Il s'agit là d'un grand retour pour la compétition reine, et, forcément, cela nous ramène à l'époque de Thierry Roland, Jean-Michel Larqué et Thierry Gilardi. Tu sais que tu as connu l'époque dorée de la Ligue des champions sur TF1 quand...

Par la rédaction de sofoot.com

... tu connais Roger Zabel.... cela fait un quart de siècle que tu endures Pascal Praud.... mais tu l'as connu avant qu'il ne devienne imblairable.... personne ne cherchait a à s'incruster chez toi pour regarder le match.... tu as entendu Thierry Roland qualifier les Glasgow Rangers de... tu connais le onze type de l’Étoile rouge de Belgrade 1991....Merci, monsieur George.... tu as entendu Thierry Roland galérer pour prononcer le nom du jeune buteur batave... tu prenais un plaisir fou à regarder le résumé d'Ajax Amsterdam-Panathinaïkos Athènes. Oui, c'était une demi-finale de C1.... Japhet N'Doram et Nicolas Ouédec te faisaient vibrer. Jusqu'à ce qu'Alessandro Del Piero mette fin à ton rêve.... Thierry Henry et David Trezeguet te faisaient rêver aussi. Et puis Del Piero...... tu aurais bien aimé l'assistance de la VAR quand Gianluca Vialli a volontairement utilisé son coude pour exploser le nez d'Éric Decroix.... tu as vu Lars Ricken lober Angelo Peruzzi sur son tout premier ballon touché.... tu as vu Mickaël Debève devenir un héros à Wembley.... tu as vu Daniel Moreira dompter l'AC Milan à Bollaert. Rien que ça.... tu as fait la connaissance de Sergueï Semak au Parc.... tu as vu la naissance de Mathieu Valbuena à Anfield. Et Maxime Gonalons aussi, tiens.... tu as hurlé comme un dingue sur le but de Shabani Nonda, fraîchement revenu d'une rupture des ligaments croisés, contre Chelsea.... tu as tremblé comme pas possible pour l'OL à San Siro avant de voir Pippo Inzaghi te crucifier devant ta télé.... tu es resté longtemps bouche bée devant cette traversée du terrain de Theo Walcott lors d'un Liverpool-Arsenal entré dans la légende.... tu n'oublieras jamais ce Manchester United-AC Milan de 2007 et le récital de Kaká....Merci pour ce moment, Didier.... tu as assisté à la plus belle prestation collective du Barça à Wembley, en 2011.... tu as vu Mancini pourrir la carrière d'Anthony Réveillère avant d'expédier une... le coup d'envoi était à 20h45, tu montais le son à 20h37 pour avoir des frissons à la prise d'antenne de Thierry Gilardi.... tu es persuadé que Frédéric Calenge a toujours 27 ans en 2020.... tu respecteras toujours plus San Siro, Old Trafford et le Celtic Park que l'Etihad Stadium.... dans les années 2000, le PSG sur TF1, c'était en Coupe de France.... tu as connu la Ligue des champions où on craignait les déplacements en Turquie et en Grèce pour de vrai.... tu as connu la Ligue des champions ouverte et indécise, avant qu'elle ne devienne surtout l'apanage des riches clubs anglais et espagnols.... tu voulais aller te coucher à la mi-temps de Monaco-Real 2004, et puis tu as changé d'avis in extremis avec l'égalisation de Giuly à la 45... tu échangerais bien le sacre de Monaco en 2004 contre dix ans d'existence, tiens.... tu as vu le Real Madrid à genoux à Gerland. Et pas qu'une fois.... le mercredi soir, si le match était sur Canal et que tu n'étais pas abonné, tu as déjà regardésur France 3.... au moins, ce match sur Canal +, tu savais que tu le verrais... tu as vu Reynald Pedros taper unsur un Russe en plein quart de finale, tranquille.... tu as entendu Thierry Roland insulter le même Reynald Pedros à cause de son goût pour le muay thai, et Coco Suaudeau, en plateau, se proposer pour une discussion musclée avec le commentateur sportif.... tu as appris le foot avec Jean-Michel Larqué.... pour toi, Juninho tire les coups francs, et ne porte pas de lunettes.... tu as appris à voir les buts avant de voir les filets trembler avec Jean-Michel Larqué.... tu as des frissons en revoyant cette vidéo :... Y AVAIT PENALTY SUR NILMAR, PUTAIN !... quand le match n'était pas sur TF1, t'appelais ton meilleur pote qui avait Canal + à la mi-temps et à la fin des matchs pour qu'il te fasse un débrief.... tu as déjà maté un match entier avec l'écran brouillé de Canal. T'avais les visions fumées comme si tu t'étais exposé à une éclipse, après.