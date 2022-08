Tu possède un maillot de Lorient floqué Alain Traoré, tu titres des conclusions hâtives après trois matchs officiels et tu adores découvrir un joueur pour la première fois avec son nouveau maillot. Pour toi, il n'existe rien de mieux que le football au mois d'août. Tu sais que t'es un aoûtix quand...

Par les Aoûtiens de sofoot.com

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... tu connais par coeur le calendrier du FC Lorient sur les 30 prochains jours mais que t'es incapable de te rappeler de tes dates de congés.... tu méprises les juilletix qui tirent des bilans définitifs sur des matchs amicaux, alors que toi tu vas les tirer après trois matchs officiels.... t'es le relou qui ferme toujours les fenêtres quand il fait chaud, même celle des transferts.... tu crois encore aux histoires de fax envoyés à 00h01.... t'as calé tes vacances du lundi au vendredi pour ne pas rater une journée de L1.... tu adores les transferts et plus encore les prêts avec option d'achat.... tu fais des équipes-types sur un cahier que tu conserves toujours avec toi.... parfois tu les fais même sur la nappe en papier du restaurant.... c'est le seul moment de l'année où tu achètes un journal de foot. Juste pour le plaisir de le lire sur la plage.... tu utilises évidemment la technique « journal posé sur le transat / galets posés aux quatre coins du journal » pour une lecture anti-coups de vent tout confort.... tu passes plus de temps dans les menus que sur le terrain dans FIFA.... tu adores pouvoir acheter des faux maillots sur les marchés en Italie. Parfois, tu y trouves même les maillots de mecs pas encore transférés.... tu peux encore te permettre d'avoir des espoirs pour le prochain championnat.... tu adores les vidéos de présentation des joueurs sur Instagram.... la Supercoupe d'Europe a toujours été ta compétition préférée.... tu adores découvrir des joueurs que tu ne connais pas, pour te faire un avis en deux vidéos YouTube.... même si la plupart, tu les connais déjà grâce à Football Manager.... tu aimes tout particulièrement les homonymes. Oui, on pense à toi Luis Suarez.... tu adores les matchs sous 33 degrés avec les fameuses « pauses fraîcheur » .... tu ferais tout pour mater les amicaux de pré-saison, et pour cause, ça te permet de t'isoler un peu de la famille en vacances, tous ensemble dans cette maison de location.... tu peux mater les matchs avec tes parents, c'est le seul moment où ils acceptent de mater le foot avec toi, tellement y'a rien d'autre à la télévision.... tu sais que c'est le seul moment de l'année où ton équipe peut remporter un trophée. Ou battre le Milan AC.... tu n'es pas encore tout décalé à cause de la NBA.... autant regarder du foot en août, car après la rentrée de septembre, tu n'auras plus le temps.... tu prends la route tôt, très tôt le samedi, pour éviter de devoir te taper le match du soir au volant, à la radio, avec les mioches qui chouinent derrière.... tu espères voir Angers leader de Ligue 1.... tu as acheté un maillot du FC Lorient floqué Alain Traoré en 2012.... cette année, tu l'as prédit, le crack d'août sera Julian Jeanvier.... tu proposes un petit weekend en famille à Strasbourg. Oh, tiens, ça tombe pile sur le premier match du Racing à la Meinau !... tu postes des stories ou tu annonces ton grand retour à l'AS des Pintes de Frappes pour la rentrée.... tu connais l'ordre de reprise des championnats européens.... rien ne te procure plus d'émotions que de voir un joueur pour la première fois avec son nouveau maillot.... tu demandes a mettre la Ligue 1 dans un bar à Essaouira.... tu as fait floquer « Lacazette 91 » ton maillot de l'OL, alors que tout le monde sait qu'il récupérera le 10 de Paqueta le 1er septembre, au lendemain du transfert de ce dernier.... de passage à Barcelone, tu décides d’aller voir le trophée Gamper au Camp Nou. Pumas quoi ?... tu as lancé un MPG avec tes potes avant la fin des transferts. Quelle erreur.... tu as checké s’il n’y avait pas un match de Ligue 1 sur la route des vacances. Voire de Ligue 2, tiens, ça ne coûte rien.... t’es tellement en manque que tu vas te taper les tours préliminaires de coupe d’Europe pour pouvoir dire : «» .... tu vas voir des matchs qui n’ont aucun sens, genre un Séville-Angers à Parchal sur la côte portugaise. Si ça peut permettre de gratter une photo avec Ivan Rakitić...... tu attends de voir l’OM se faire étriller par Reims au Vélodrome lors de la première journée de championnat pour admettre que oui, c’est déjà la crise.... tu vas devoir doubler ta redevance Amazon pour ne rien louper de la Liguain en 4K.... mais certainement pas ôter ce site de streaming russe - qui marche encore - de tes favoris. Parce que les matchs hongrois et kazakhs du samedi 14 heures sont plus prolifiques que les matchs de Ligue 2.... il y a encore des matchs en Europe qui commencent le samedi, et se terminent le dimanche.... le FC Metz est déjà sur la route de la Ligue 1. Quel cliché !... tu es supporter de Montpellier et déjà névrosé, à force de faire le jeu des sept erreurs avec les maillotsetsignés Nike.....tu sors des phrases débiles du type... tu sais que c'est le seul moment de la saison où Messi, Neymar et Kalimuendo seront alignés ensemble...tu es supporter de Troyes, ton équipe est leader après deux journées, donc tu prends une photo du classement avant que la réalité ne te rattrape...tu sais que le mois d'août, c'est celui du plus beau but de la saison