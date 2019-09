Tu sais que t'es nul(le) à Mario Kart quand...

Que ce soit sur Super Nes, sur Nintendo 64, sur Wii ou sur Switch, Mario Kart a bercé les enfances de millions de gamers à travers le monde. Or, toi, tu as beau adorer ce jeu, qui sort aujourd'hui sur smartphone, tu n'as jamais été très doué(e). Tu sais que t'es une bille à Mario Kart quand...

Par la rédaction de sofoot.com

... tu n'as jamais réussi à fairer le démarrage rapide.... au contraire, tu as toujours patiné au démarrage.... tu as passé plus de temps à aller dans le mauvais sens que dans le bon sens.... non non, tu n'es pas deuxième, le premier a juste un tour d'avance sur toi...... tu ne saisis pas l’intérêt de déraper.... tu passes ta vie à avoir des éclairs, des carapaces bleues et des étoiles.... tu n’arrives pas à rester sur la piste du circuit Arc-en-ciel.... tu as déjà utilisé la marche arrière.... tu dis que tu es meilleur à Crash Team Racing.... tu as déjà glissé sur ta propre banane.... mais tu t'es aussi mangé ta propre carapace.... tu es comme Kalash, mais avec les carapaces : tu en as vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleues.... tu utilises toujours tes champignons au mauvais moment.... tu es l’inverse des vegan : ce sont les plantes qui te mangent.... tu passes entre les bonus comme s’il fallait les éviter.... en revanche, ceux-là, tu les prends :... tu n'as jamais pigé comment envoyer tes carapaces en arrière.... tu te retrouves toujours dans l'eau sur Plage Peach.... tu sais que le seul circuit sur lequel tu as une chance, c'est Parc Baby.... tu prends Mario.... tu n'as jamais compris comment tout le monde te doublait dans le dernier virage de Montagne DK, juste avant le pont et la ligne d'arrivée.... tu ne sais pas ce que signifie "le mode miroir".... tu commences toutes tes phrases par «... tu avais une console Sega quand t'étais petit(e). Ou une Playstation.... tu mets deux tours à choper ton premier bonus.... tu as longtemps pensé qu'il fallait éviter les fantômes.... «... tu pensais faire la visite du château de Bowser avec Stéphane Bern.... tu fais confiance à ton pote quand il te dit de prendre des personnages légers comme Bowser ou Donkey : «... « Non, mais attends, pourquoi ma manette elle avance pas aussi ? »... tu as gagné une course, une fois, et tu t’en rappelles.... tu finis dernier, et le jeu ne te laisse même pas franchir la ligne.... tu prononces «» .... le seul Mario que tu connaissais gamin, c’est celui de la Star Ac.