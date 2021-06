Ça y est, l'Euro débute enfin ce vendredi avec un Turquie-Italie en mise en bouche. Ce soir, tu n'allumeras pas ta télé à 21 heures mais bien avant, pour ne rater aucune miette du spectacle qui lance chaque grande compétition. Toi, tu sais que t'es fan des cérémonies d'ouverture quand...

#OpeningCeremony The awkward moment when they use the Niger flag instead of Nigeria #NGA pic.twitter.com/qBJ2hru4AW — Cameron (@lawseyitfc) June 12, 2014

Par Jérémie Baron

... tu sais que la plupart du temps, c'est le seul moment où le pays organisateur brille. Et ce ne sont pas l'Autriche, la Suisse, la Pologne et l'Ukraine qui diront le contraire.... tu écoutais encore Pitbull en 2014. Et tu n'as jamais eu peur de le dire.... tu continues de penser que tout cela n'est qu'un hommage à Intervilles.... tu adoreset... tu te dis toujours qu'avec un peu d'exercice, tu aurais pu la faire, cette choré.... tu as quelques restes de tes cours de géographie ... tu as découvert le « french concon » il y a cinq ans ... lorsque arrive la mi-temps du Super Bowl, tu as déjà zappé depuis longtemps sur une autre chaîne : la zumba, c'est avant le match, pas pendant.... mais tu aimerais quand même bien voir ce que donnerait avec un ballon rond lede Katy Perry.... tu sais qu'une cérémonie ratée ne signifie pas forcément un tournoi raté.... parfois, tu lâches des doigts d'honneur en public sans prévenir.... tu n'as jamais oublié Enrique Iglesias et Nelly Furtado.... tu t'attends à chaque fois à voir Shakira débarquer sur un malentendu.... le 12 juin 2020, tu as organisé un son et lumière dans ton salon. Question d'habitude.... ce sont les seules cérémonies auxquelles tu as accès.... tu ne dirais pas non à un peu de biniou, ce soir.... tu te mets à la place des commentateurs qui doivent meubler comme ils le peuvent.... plus qu'une cérémonie d'ouverture, tu considères surtout cela comme une cérémonie de fermeture de ta vie sociale.... tu ne portes plus d'intérêt à la Coupe du Monde des clubs depuis son organisation par le Maroc en 2013 ... tu es botaniste.... tu n'as toujours pas compris pourquoietn'ont jamais été jouées lors de ces évènements.... tu n'as pas besoin de voir une flamme passer pour vibrer.... tu cadres mieux que Diana Ross.... lorsque tu es invité en soirée, tu ne restes que pour l'apéro. Et tu repars à peine pompette.... petit, tu ne venais à la kermesse de l'école que pour interpréter la danse que tu avais travaillé toute l'année avec tes camarades. Les bonbons, les pistolets à eau et la pêche à la ligne, très peu pour toi.... en peinture, tu as un faible pour l'art abstrait et le surréalisme.... tous les deux ans, tu prends des nouvelles de tes anciennes idoles.... en écoutant les vingt premières secondes de l'hymne de la compétition, tu sais si le tournoi va être de bonne qualité ou non.... tu espères que Martin Solveig n'y sera jamais convié.... on ne t'a jamais vu passé le coucher du soleil.... tu es plus Kaaris que Booba.... et plus Black M que Maître Gims ... le grand frisson de ta soirée ? Quand le capitaine tenant du titre débarque avec le trophée.... tu attends ce soir un doublé de Denis Cheryshev. Ou un missile en lucarne signé Siphiwe Tshabalala.