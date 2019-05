Tu sais que t'es fan de Franck Ribéry quand...

Vidéo

Par Swann Borsellino et Matthieu Pécot

... tes premiers frissons sur Internet, tu les dois à rotten.com mais aussi au forum des supporters de l' USBCO , sur lequel tu entendais parler des prouesses de Guillaume Ducatel et de l'éclosion d'un jeune milieu offensif.... tu sais que si Alès est une ville de foot, ce n’est pas seulement parce qu'elle a vu naître Laurent Blanc et Olivier Dall'Oglio ... d’ailleurs, pour toi, le Mille Bornes, ce n’est pas le jeu qui te permet d'humilier tes cousins, mais la distance, à peu de choses près, que s’est tapée Franck pour effectuer un essai à Alès.... tu respectes les gens qui ont joué aux côtés de Bartholomew Ogbeche.... et que dire de ceux qui ont partagé le même vestiaire que Grégory Proment.... ton expression préférée est « nul n’est prophète en son pays » .... tu penses que Boulbi, de Booba, est une référence à Boulogne-sur-Mer ... il n’y a que des n°7 dans ta team.... tu t’ennuies souvent aux toilettes et du coup, tu penses parfois à Farid Talhaoui , qui avait été préféré à Ribéry par l’En Avant Guingamp ... toi aussi, tu aurais aimé avoir un collègue de travail qui s'appelle Rigobert Song ... tu as de la sympathie pour le FC Nantes car tu n’as pas oublié le festival de ton Franky avec Brest devant Sylvain Armand et Mario Yepes.... tu n’as pas oublié ça, non plus :... tu penses que le meilleur entraîneur français de tous les temps s’appelle Jeannot Fernandez.... tu respectes Pape Diouf.... depuis 2004, tu sais que le Graoully et les requins peuvent cohabiter.... tu savais construire la « sarbacane à air » avec un effaceur et un stylo Reynolds.... tu étais un peu impulsif, mais tu as grandi.... tu connais beaucoup de compagnie aérienne, mais tu n’as jamais vu un aussi bel avion.... «» . Tu as souvent une pensée pour Thierry Gilardi.... tu ne connais pas beaucoup de mecs qui ont marqué leur premier but international en huitième de finale de la Coupe du monde en dribblant Iker Casillas sous le regard médusé de Carles Pujol.... ouais, c’est vrai que tu trouves que Mathieu Valbuena est petit. Mais il y a encore plus petit que lui : les gens qui s’attaquent au physique.... tu sais que si Habib Beye comprend si bien le foot, c'est parce qu'il a respiré le même air que des légendes :... oui, Koji Nakata est une légende.... tu te doutes que si l'opinion publique s'en prend Giroud, c'est parce que ses cicatrices dérangent.... tu trouves que Didier Drogba prend un peu trop de place dans le coeur de certains Marseillais.... tu sais que les Français sont plus mauvais en dictée année après année, mais tu es quand même soulagé qu’ils se soucient de la richesse de leur langue quand ton joueur préféré s’exprime.... tes enfants feront LV1 allemand. C’est non négociable.... tu affirmes sans pression qu’il est le meilleur joueur français depuis Zidane.... d’ailleurs, dans le game de la reprise de volée du mauvais pied, ton poulain n’est pas mauvais non plus.... tu colles encore des poissons dans le dos de tes collègues le 1avril. Et alors ?... tu penses toujours que David Alaba est le meilleur latéral gauche du monde.... tu ne prends plus le bus, ça te rappelle des mauvais souvenirs.... tu es calé en droit du travail, alors que ton boss ne vienne pas te chercher le jour où tu as envie de faire grève.... c'est dégueulasse, mais tu ne retiens que 2min16 de la carrière de Ronald Zubar ... tu sais que le coup de rein est beaucoup plus efficace que le coup du foulard.... on t’a déjà cambriolé mais le pire vol dont tu as été victime, c’est le Ballon d’Or 2013.... d’ailleurs, depuis ce jour, tu ne veux plus entendre parler du duo Cristiano Ronaldo ... un jour, tu as entendu Francky dire «» . Et tu ne comprends donc toujours pas d'où vient la malhonnêteté intellectuelle des gens qui prétendent avoir entendu «... mais quand même, tu sais ce qu’est un routourné acrobatique.... tu penses qu’il n’y avait pas assez d’or sur cette putain de pièce de boeuf. On aurait dû y faire fondre l’intégralité du Ballon d’Or 2013.... tu es pote avec un fan de Karim Benzema ... tu sais que ce n’est pas seulement grâce à Mamadou Sakho que la France est allée au Mondial 2014.... dans « l’attaque à la légende » , tu trouves plus classe le seau d’eau sur Oliver Kahn que la tarte à Lothar Matthäus ... tu espères de tout coeur que les Tongolais vont gagner la CAN.