Tu sais que t’as suivi la décennie de foot en Italie quand...

Tu as assisté aux derniers triomphes milanais avant le règne turinois, tu as pleuré quand Totti a raccroché les crampons, tu as vibré devant les exploits du Napoli, tu as admiré Toto Di Natale, tu as cru aux retours de Mario Balotelli. Bref, tu as bien suivi la décennie de foot en Italie quand...

Par Éric Maggiori

... tu es persuadé que la décennie toute entière a basculé à cet instant précis :... tu as vu Adem Ljajić se prendre une mandale par Delio Rossi, son propre coach. Étrangement, ça t'a fait plaisir.... tu as adoré le trio Lavezzi-Hamšík-Cavani même sans être napolitain.... tu as connu Marco Verratti avant qu'il ne signe au PSG.... tu as adoré les saltos arrière de Hernanes.... et les retournés acrobatiques d'Osvaldo.... tu as vu Boateng faire unpour célébrer le dernier titre de champion de l’AC Milan.... tu as vu Totti pleurer deux fois. Une fois quand il a perdu la finale de Coupe d’Italie contre la Lazio, et une fois quand il a raccroché les crampons.... la deuxième fois, tu as pleuré aussi. Comme les 65 000 personnes présentes au stadio Olimpico ce jour-là.... quel moment, putain.... tu as eu très peur quand tu as appris qu’Antonio Cassano avait fait un AVC.... tu as pensé, comme tout le monde, que Miloš Krasić était le nouveau Nedvěd.... tu as cédé à la hype Belotti.... tu te demandes si Carlo Zampa a réussi à dormir après ça :... tu as cru très fort au retour de Mario Balotelli à l'AC Milan.... puis au retour de Mario Balotelli à Brescia.... tu t’es remis en boucle le but de Brignoli à la 95minute.... tu as dit au revoir à Javier Zanetti, Alessandro Del Piero, Pippo Inzaghi, Antonio Di Natale, Andrea Barzagli, Marco Di Vaio, Luca Toni. Ça fait beaucoup de larmes, tout ça.... «... tu eset tu t’es fait tatouer « Triplete » sur le bras.... tu eset tu respecteras à jamais Matias Vecino pour ce moment :... tu as vu Mirko Vučinić en slip.... tu as vu la Juventus finir une saison sans perdre le moindre match.... puis Diego Milito mettre un terme à cette invincibilité.... tu as détesté l'arrivée de la VAR.... tu n'as toujours pas compris qui était le président de l'AC Milan.... tu as vu Parme dans toutes les divisions possibles et imaginables.... tu ne sais toujours pas écrire Lichtsteiner.... tu as eu envie de te laisser pousser la barbe quand Andrea Pirlo a laissé pousser la sienne.... tu te demandes si Fernando Torres a vraiment joué à l’AC Milan. Réponse : oui.... tu te demandes si Louis Saha a vraiment joué à la Lazio. Réponse : oui.... tu te demandes si Nicolas Anelka a vraiment joué à la Juventus. Réponse : oui.... tu te demandes si Antonio Cassano a vraiment joué au Hellas Vérone. Réponse : non.... tu te demandes si Leonardo Bonucci a vraiment joué à l’AC Milan. Réponse : non. Son frère jumeau, oui.... tu as vu Zlatan Ibrahimović maltraiter les jeunes.... tu as fait connaissance avec Wanda Nara. Et Maxi López. Et Mauro Icardi.... tu as entendu beaucoup de cris racistes que tu aurais préféré ne jamais entendre.... puis tu as vu ça :... tu as vu des Napolitains brûler des maillots de Gonzalo Higuaín.... puis tu as vu Higuaín les remercier comme ça :... tu n’as pas vu la Roma gagner un trophée.... en revanche, tu l’as vue arriver quatre fois deuxième de Serie A.... tu n'as pas vu la Lazio se qualifier pour la Ligue des champions.... en revanche, tu l'as vue deux fois cinquième, à égalité de points avec le quatrième, mais avec une moins bonne différence particulière.... tu as assisté, impuissant, à la faillite du football sicilien. Palerme est aujourd'hui en Serie D, Catania en Serie C1.... tu es milanais, et la vie n’a plus jamais été la même depuis ce jour-là :... d'ailleurs, tu connais par cœur toutes les meilleures vidéos de Tiziano Crudelli. «... tu as vu Cheick Diabaté marcher sur la Serie A. Le meilleur ratio buts/match de la décennie est pour lui. Si si.... tu es devenu un Atalantix.... tu as dit bonjour à Cristiano Ronaldo.... tu as du mal à te souvenir d'un moment où un autre club que la Juve a été champion.... tu as cru qu’Alexis Sánchez était le nouveau Ronaldo quand il a mis un quadruplé contre Palerme. Quel match absolu.... tu es florentin, et tu as vécu le plus beau jour de ta vie quand Pepito Rossi a planté un triplé contre la Juve pour une victoire 4-2.... tu te rappelles exactement ce que tu étais en train de faire quand tu as appris la mort tragique de Davide Astori.... d'ailleurs, niveau frissons, ce moment-là était sacrément fort aussi :... tu as vu Florenzi faire un bisou à sa grand-mère. Clairement l’instant cœur avec les doigts de la décennie.... tu as cru que Locatelli allait devenir le nouveau milieu de terrain de la. Aujourd’hui, tu sais à peine où il joue.... tu as assisté à uninattendu quand Alessio Romagnoli, formé à l'AS Roma, a publié sur les réseaux une photo de lui avec un maillot de la Lazio.... tu as hurlé sur le but de Koulibaly à la dernière minute au Juventus Stadium.... tu as hurlé sur le but contre son camp de Koulibaly à la dernière minute au Juventus Stadium.... tu réalises que demain, nous serons en 2020, et qu’Alessandro Nesta, Fabio Grosso, Massimo Oddo, Pippo Inzaghi et Gennaro Gattuso sont tous entraîneurs. Ça passe si vite, putain.