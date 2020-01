Tu sais que t’as suivi la décennie de foot en Amérique du Sud quand…

Un Brésil qui ne gagne aucune Coupe du monde, l'Argentine en pleine perdition malgré le River Plate de Marcelo Gallardo, un Chili très chaud dans tous les sens du terme, une Colombie en pleine mutation et l'Uruguay plus que jamais maître de son continent. Toi, tu aimes les révolutions et les scandales. Bref, tu sais que tu as suivi la décennie de foot en Amérique du Sud quand...

Dani Osvaldo drops into Ezeiza to visit the squad & gifts Lionel Messi a copy of his band's latest album - the perks of being Argentina captain pic.twitter.com/YE8wl2H85h — GOLAZO (@golazoargentino) May 28, 2018

Par Simon Butel, Antoine Donnarieix, Arthur Jeanne et Éric Maggiori

... pour toi, Maxi Rodríguez est bien plus que «» . C’est surtout un type qui fête aujourd'hui ses 39 ans et continue d’entretenir son mythe sous le maillot des Newell’s Old Boys.... comme pas mal de monde au Brésil et en particulier à Porto Alegre, tu t’attendais franchement à voir Ronaldinho rentrer au Grêmio à l’été 2011, malgré son départ pour le PSG assez polémique à l'époque.... chez Leroy Merlin, tu fais toujours un tour au rayon grillages.... et puis comme tout le monde, tu as vu Ronnie filer opter pour Flamengo avant de passer à l'Atlético Mineiro pour remporter la Copa Libertadores et soulever tous les trophées majeurs possibles pour un footballeur, Ballon d’or inclus. Respect.... mais surtout, tu as compris que Ronnie avait toujours la joie de vivre.... tu as d’ailleurs vu Ronaldinho arborer le numéro 49 à l’Atlético Mineiro, tout ça pour rendre hommage à sa maman ... tu es formel : Emerson Sheik, aka Márcio Passos de Albuquerque, éphémère attaquant rennais resté muet sous le maillot breton, est capable de marquer des buts. Chose que tu l’as aussi bien vu faire sous le maillot de Fluminense, du Corinthians, de Botafogo, de Flamengo ou de Ponte Preta.... tu as cru qu'Edu Vargas était le nouveau Marcelo Salas. Puis il a signé au Napoli.... tu connais. Et quand tu veux te marrer un coup, tu regardes cette vidéo. Sauf si tu supportes River, bien entendu.... pour toi, David Trezeguet n’est devenu une légende que bien après son but en or en finale de l’Euro 2000. Sa bénédiction est arrivé le 20 décembre 2011, date à laquelle Trezegol s'est engagé à River Plate.... d'ailleurs, tu ne t'es toujours pas remis de cette paire Trezeguet-Cavenaghi alignée en D2 argentine.... ni de ce but insensé :... pour toi, cela ne fait aucun doute : parce qu’elle opposait un club colombien, l’Atlético Nacional, à un club équatorien, l’Independiente del Valle, la finale de la Copa Libertadores 2016 était la plus sexy de la décennie. Et tant pis pour lede 2018 entre Boca et River.... d'ailleurs, tu préfères oublier le déroulement de cette finale retour jouée à Madrid. Sauf si tu supportes River, bien entendu.... pour toi aussi, le véritable vainqueur de la Copa Sudamericana 2016 est évidemment Chapecoense. À jamais.... tu te demandes pourquoi aucun club européen n'a osé mettre un billet sur Luan.... tu as vu un fan de River Plate se faire tatouer un énorme QR Code sur le mollet, pour revoir les buts de la victoire en Copa Libertadores en 2018.... le QR code ne marche plus, mais le bonhomme est content quand même.... tu as vu Diego Maradona livrer, à grands coups de doigts d'honneur, son meilleur match en Coupe du monde en 2018. Les fameuses mains de Dieu.... tu connais Marlen Doll depuis l'été 2014, et tu te dis qu'elle a bossé très dur.... tu as vu Daniele De Rossi débarquer comme une rock star à Buenos Aires.... tu t’es demandé ce qui était passé par la tête de Breno pour foutre volontairement le feu à sa baraque.... tu as vu un essaim d’abeilles retarder le coup d’envoi d’un match de première division brésilienne.... tu as vu Evo Morales balancer un coup de genou dans lesd’un adversaire un peu trop rugueux, lors d’un match de gala.... tu as continué à avoir des nouvelles de Brandão après son départ précipité de la France.... tu t’es demandé ce que tu ferais avec 260 euros mensuels, montant perçu par Juninho lors de son retour au Vasco de Gama en 2013.... tu as toujours aimé le nom Colo-Colo.... The Strongest aussi. Super blase.... tu aimerais être enterré en Équateur, comme ce supporter d'Emelec :... grâce aux supporters de San Lorenzo, tu as de la sympathie pour Despacito.... le 20 octobre 2017, tu as été triste. Kerlon mettait fin à sa carrière à 29 ans. Tu ne verrais plus jamais de foquinha sur les terrains.... le 12 novembre 2019, tu es devenu fan du Colon de Santa Fé et de l'immense tubecomme les joueurs de l'OM.... tu as vécu la pire Saint-Valentin de ta vie en 2011, jour où Ronaldo a annoncé sa retraite sportive.... tu as même lâché une larme à ce moment précis :... tu as vu des milliers de fans de Boca Juniors se mobiliser, avec succès, pour faire reculer l’âge de départ en retraite de Juan Román Riquelme de quelques mois.... tu as vu Dani Osvaldo passer du ballon rond à la guitare électrique.... tu as d’abord regretté le passage à un match unique en finale de la Copa Libertadores. Avant de tomber deux fois de ta chaise sur ce doublé de Gabriel Barbosa le 23 novembre dernier, date du remake sud-américain de Manchester-Bayern 1999.... toi seul sais ce que devient Carlos Bueno. Il joue toujours à bientôt quarante berges, à Cerro Largo en D1 uruguayenne.... d'ailleurs, son collègue de l'époque CristianRodríguez s'amuse aussi du côté de Peñarol. Il traverse même le pays à cheval.... tu es l’une des rares personnes sur cette planète à avoir compris le principe du championnat uruguayen. Ce qui n’a d’ailleurs aucune importance puisqu'à la fin, c’est toujours Peñarol ou le Nacional qui gagne.... enfin, il ne t’aura tout de même pas échappé que cette hégémonie des deux clubs les plus titrés du pays a été bousculée en 2014, année où Danubio a inscrit son nom au palmarès.... tu as fêté comme il se doit le retour de Hernanes à São Paulo. Quel joueur sous-coté.... tu as vu Gil, qui n’a franchement pas laissé un souvenir impérissable du côté de Valenciennes, enfiler le maillot de laen 2014. Ça ne t’a d’ailleurs pas vraiment surpris, toi qui suivais de près ses prestations avec le Corinthians à cette époque.... comme Pierre Ménès, tu trouves vraiment étrange que Pipa Benedetto ait reçu ses premières offres d’Europe à 29 ans. Mais toi, c’est parce que tu l’avais déjà vu jouer. Et que tu l’aurais donc envoyé sur le Vieux Continent dès ses 26 ans.... tu as toujours bien aimé Rodrigo Caio parce que son nom te fait penser à un personnage de DBZ.... tu t’enflammes à chaque changement de coach à l’OL ou à Monaco sur la piste Marcelo Gallardo. Et tu ne comprends décidément pas pourquoi aucun club français ou européen n’a encore donné sa chance à... tu sais très bien, après la relégation historique de Cruzeiro en décembre, qu’ils ne sont désormais plus que trois, au Brésil, à ne jamais être descendus en D2 : Santos, São Paulo et Flamengo.... en Argentine, il ne reste plus qu'un seul club de ce style : Boca Juniors.... tu n’as pas spécialement été surpris le jour où Neymar et Cavani se sont pris la tête pour un péno. Pour toi, le vraiavait eu lieu le 15 septembre 2010 lors d’un Santos-Atlético Goianense où Dorival Junior, l’entraîneur de Santos, avait empêché le Ney de tirer un penalty. Chose que le technicien avait d’ailleurs payé de son poste.... d'ailleurs, à Santos, Neymar avait visiblement l'habitude de faire n'importe quoi :... tu as versé une larme le 7 juin 2014 en apprenant le décès de Fernandão. Car pour toi, le Brésilien était bien plus qu’un flop du côté de l’OM et du Téfécé : il était surtout une légende du côté de Goiás, son club formateur, et de l’Internacional Porto Alegre, club dont il restera à jamais... dans ton esprit, avant d’être un ancien international anglais répondant au prénom de Bobby, Zamora est surtout un club vénézuélien, sacré cinq fois champion national entre 2013 et 2018. Ce que tu trouves somme toute remarquable, après trente-six ans de disette.... en Amérique du Sud, on n'oublie jamais les légendes. Juan Roman Riquelme vient de devenir vice-président de Boca et Diego Forlán, coach de Peñarol. La décennie commence bien.