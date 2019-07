Tu sais que t'as joué au foot à la mer quand...

Tu as déjà fait des reprises de volée dans la mer, tu t'es fait mal aux pieds avec des coquillages, et tu as oublié tes tongs dans le sable. Bref, tu sais que tu as joué au foot à la mer quand...

Par Éric Maggiori et Swann Borsellino

... tu as fait des buts avec tes tongs plantés dans le sable.... tu as oublié tes tongs.... tu sais que le vrai match sur la plage ne commence pas avant 19h, quand le soleil est déjà bien descendu.... tu as déjà tracé les lignes du terrain avec ton talon, en marchant vers l'arrière.... tu étais persuadé d'avoir fait du bon boulot jusqu'à te retourner et voir que la ligne ressemblait à peu près à ça :... le match a commencé à 3 contre 3 avec goal volant et a fini à 14 contre 12, avec quatre petits dans l'équipe de 14 et même ton père qui est venu taper le ballon.... «... ton streaker à toi, c'était un petit de trois ans qui était en train de faire un château de sable.... d'ailleurs, ça t'a donné l'idée de pousser le vice en faisant les poteaux du but en châteaux de sable.... mauvaise idée, ils se sont effondrés à la première frappe.... tu t'es excusé platement auprès de cette gentille dame qui était tranquillement en train de bronzer et qui a reçu le ballon sur la tronche.... ouf, elle est néerlandaise, elle ne pourra pas t'engueuler.... tu t'es dit que le sable n'était vraiment pas une surface agréable pour jouer au foot.... du coup, tu es allé faire des retournés et des reprises de volée dans la mer.... et une fois, tu as envoyé le ballon très, très, très loin. Putain de courant...... après avoir difficilement récupéré le ballon, tu t'es dit que les retournés, c'était un peu compliqué, du coup tu as tenté un concours de jongles de la tête avec un pote.... tu as retrouvé plein de sable dans ton maillot de bain le soir, au moment de prendre ta douche. Insupportable.... la marée haute, ce n’est pas trop ton truc. Trop fatigant de jouer sur le sable fin.... d’ailleurs, tu as toujours eu l’impression de courir vachement plus vite sur le sable mouillé.... tu es rentré à la maison avec le cou-de-pied rouge, irrité par le terrible combo «» .... tu as déjà fait une petite montagne de sable pour poser la balle dessus.... tu as déjà dribblé des méduses échouées.... tu as crevé le ballon Corner sur un couteau, ce fameux coquillage que tu as forcément ramené chez toi au moins une fois parce que tu le trouvais beau.... du coup, tu as essayé de jouer avec le seul ballon restant sur la plage, celui-là :... un enfer.... tu as déjà fait une passe à la mer, elle te l’a renvoyé sans contrôle grâce à la vague qui arrivait.... d’habitude, tu ne vas pas vers les autres, mais quand tu es allé à la plage sans ballon, tu étais prêt à tout pour jouer.... tu sais que les gens forts au «» sont nuls au vrai foot.... en revanche, tu les respectes, parce que c’est vachement dur.... tu as fait un double contact dans le sable et tu as eu l'impression d'être un Brésilien sur la plage de Copacabana alors que tu es à Saint-Michel-en-Grève.... tu arrives à peu près à deviner la trajectoire d’une passe à ras de terre en fonction des petites montagnes de sable fin.... pas de potes, pas de buts, pas grave : tu peux quand même viser les poubelles.... d’ailleurs, tu te rappelles la vidéo de David Beckham qui envoie trois transversales incroyables dans des poubelles. Et tant pis si c'est du... tu as déjà dit : «... il y a un vieux à côté du terrain qui est en train de vous regarder et de prier tous les dieux du monde pour que la balle arrive vers lui.... elle est arrivée vers lui, il a fait un petit geste technique, il a renvoyé la balle et il était super fier.... ce vieux, aujourd’hui, c’est toi.... tu as déjà proposé un match «» .... tu n'as jamais compris le mec qui joue en baskets sur le sable. Existe-t-il un contact plus désagréable que le sable contre les pieds nus dans une chaussure ?... tu sais qu’il n’y a rien de pire qu’un chien à la plage.... tu as déjà dit : «» au sujet de mecs un peu costauds en train de jongler.... tu as aussi dit à tes potes : «... finalement, tu n’as jamais parlé à ces types-là. Tu les as même revus le soir à la fête foraine en train de tirer à la carabine.... tu as déjà fait pleurer un petit parce que tu lui as fait mal.... et tu l’as déjà laissé marquer pour qu’il foute la paix à tout le monde.... tu as découvert le principe de ballon jetable. Un ballon par session de foot à la plage. T’avais qu’à mettre du budget.