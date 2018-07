Tu sais que as suivi le premier tour de la Coupe du monde quand...

Voilà, c'est fini. Les quarante-huit matchs de poules de cette Coupe du monde 2018 sont terminés. Vissé au fond du canapé devant la télé ou devant un discret onglet sur ton ordinateur au bureau, toi, tu n'aurais manqué ça pour rien au monde. Tu sais que tu as suivi le premier tour de la Coupe du monde quand...



Par Maxime Feuillet

... tu as vu Robbie Williams te faire un doigt d’honneur alors que tu venais à peine de décapsuler ta première bière du Mondial.... tu étais excité comme une puce à l’idée de regarder un Russie - Arabie saoudite.... tu t’es dit que le trio Infantino, Poutine, Ben Salmane avait un vrai potentiel comique.... tu t’es souvenu de Denis Cheryshev ... tu as maudit Sergio Ramos en voyant Mohammed Salah commencer son Mondial sur le banc.... tu as chambré tes potes marocains après leur défaite inaugurale contre l’Iran et le CSC de Bouhhadouz : «... tu as rapidement compris que CR7 n’était pas en Russie pour plaisanter.... d’ailleurs, tu as décidé de te laisser pousser la même barbichette et tu cries «» à chaque fois que tu réussis un créneau.... tu t’es demandé ce que l’Espagne allait donner sans sélectionneur.... tu as vu Diego Costa mettre des buts et distribuer des pains et tu t’es dit que finalement, pas grand-chose ne changeait.... tu as repris un peu de Nacho après le dîner. Et c’est croustillant à souhait.... tu as mis ton réveil à 11h55 un samedi pour voir les Bleus entrer dans leur Mondial. «... tu as passé la journée avec la gueule de bois la plus plaisante de ta vie ce samedi-là.... tu as appris à tes amis ce jour-là ce qu’était la VAR.... tu les vois surexcités aujourd’hui à dessiner des rectangles en l’air dans tous les sens.... tu t’es dit que Samuel Umtiti n’était pas forcément un mauvais choix pour la draft NBA.... de toute façon, la VAR toi, tu es contre. «... donc tu n’as pas célébré le penalty de Griezmann contre l’Australie.... tu as compris avec ces deux buts foireux contre l’Australie que la «» était bien arrivée en Russie.... tu connais la bourgade d’Istra. Enfin, tu sais que tu n’as pas envie d’y aller tant les Bleus ont l’air de s’y emmerder.... tu as vu ton collègue nul en foot te mettre la misère aux pronos. «... tu te demandes si Florian Thauvin est vraiment en Russie.... tu es allé suivre Rúrik Gíslason, le nouveau sex-symbol islandais du Mondial sur Instagram.... tu te dis que tu as été un génie de parier sur Lukaku meilleur buteur du tournoi. «... puis tu as eu envie de te mettre en boule lorsque tu as appris sa blessure.... tu as guetté les prestations au sifflet de Clément Turpin.... tu t’es demandé ce qui arrivait à David de Gea.... tu t’es demandé comment Guillermo Ochoa pouvait être aussi performant en Coupe du monde.... tu as essayé de te chercher des origines lointaines croates dans ton arbre généalogique.... tu t’es foutu de la gueule de ton pote archi-fan de Messi qui débarquait au lycée avec le maillot de l’sur les épaules avant le tournoi.... d’ailleurs, hors de question de l’inviter pour le barbecue pendant le huitième.... tu es fan de Cristiano et tu n’as pas arrêté de chambrer les pro-Messi sur les réseaux sociaux.... et tu as ramassé quand CR7 a manqué son péno face à l’Iran.... tu as demandé à ton coiffeur de te faire un dégradé, une raie tirée et une-barbe taillée à l’iranienne. Quelle classe, ces Perses.... tu as profité de la victoire du Nigeria contre l’Islande pour sortir ton survêt’ des... tu t’es pris d’affection pour la sélection suisse depuis le marquage individuel de Behrami sur Neymar ... du coup, tu as imité la célébration « aigle albanais » de Xhaka et Shaqiri sans rien connaître du conflit albano-serbe.... tu as été scandalisé par l’attitude de Neymar contre le Costa Rica. «... de toute façon, tu sais que le vrai homme fort de cetteporte le même prénom que Philippe Risoli.... tu as commencé à vibrer après le lob de Toivonen sur Neuer.... tu as insulté quelques personnes autour de toi après le coup franc de Toni Kroos ... avant de reprendre tes esprits et balancer un : «... tu as découvert Yerry Mina , meilleur buteur colombien au sortir des poules devant les artistes Falcao, Quintero, James et Cuadrado.... tu t’es endormi devant France - Danemark.... tu as longtemps pensé que le Nigeria pouvait sortir l’Argentine.... tu penses pouvoir faire aussi bien que Sampaoli à la tête de l’... tu sais que la drogue c’est mal, mais tu as une affection particulière pour ce cher Diego Armando.... tu as songé à refaire la même célébration doigts d’honneur à ton voisin du dessous qui te demandait de crier moins fort pendant les matchs.... d’ailleurs, il est encore venu sonner à ta porte après Allemagne - Corée du Sud.... tu portes un regard bienveillant sur cette nouvelle amitié mexicano-coréenne.... tu vas savoir ce que ça fait de regarder des huitièmes de finale sans l’Allemagne.... tu te réjouissais d’enfin découvrir Milinković-Savić depuis le temps que ton pote fan de Serie A te cassait les oreilles à son sujet. Bon, bah tu as été déçu.... tu es inconsolable après l'élimination du Sénégal. Pour deux cartons jaunes quoi...... fini le matin-midi-soir, ton quotidien se résumait au 14h-17h-20h.... «... tu tournes la page de ces matchs de poules, la larme à l'œil, après un dernier regard sur «» .