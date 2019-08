L’été, il fait beau, il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes… Mais une nuit peut vite tourner au cauchemar suite à l’arrivée imprévue d’un invité dans ta chambre : un moustique. Et là, le combat débute. D'ailleurs, tu sais qu'il y a un moustique dans ta chambre quand...



Par Eric Maggiori

… tu t’es d’abord auto-convaincu que ce bruit était autre chose. Un bruit venant de dehors, ou de ton portable, par exemple.… tu as sursauté quand il est passé à un millimètre de ton oreille alors que tu étais enfin en train de t’endormir.… tu as allumé la lumière.… tu as regardé partout. Mais vraiment partout. Comme jamais.… tu t’es demandé pourquoi il y avait tant de choses dans cette chambre qui obstruaient ta vision.… tu t’es même dit cette phrase folle :… tu t’es mis une grosse claque quand tu as senti quelque chose sur ta peau. Tu t’es senti un peu bête.… tu t’es retrouvé debout sur ton lit.… tu as cru le voir sur le mur. Mais non, c’était juste une petite tâche.… tu l’as vu, là, sur le mur. Et tu as été pris de panique. Tant de questions existentielles ont traversé ton esprit.… tu as finalement frappé de toutes tes forces sur le mur.… tu as regardé la paume de ta main. Rien. Vide. Walou. Tu t’es senti humilié.… tu as cherché ta prise anti-moustique Raid. Tu l’as trouvée. Tu as aussi trouvé le liquide qui se branche dedans. Et les deux n’étaient pas compatibles.… tu t’es recouché, et tu as mis la couette jusqu’à tes oreilles, même si on est en été et qu’il fait 35 degrés dans la chambre.… tu as eu l’impression d’être dans un sauna au bout de 30 secondes mais tu as résisté, c’est désormais une question d’orgueil. Ne pas montrer à l’ennemi que l’on faiblit.… tu l’as ré-entendu passer à un millimètre de ton oreille alors que tu étais en train de cuire sous ta couette.… tu t’es posé beaucoup de questions.par exemple.… tu as remis en cause cette théorie qui assure que seules les moustiques femelles qui font du bruit en volant. A croire que les mâles se sont eux-mêmes blacklistés de ta chambre.… tu as tapésur ton téléphone.… tu as commencé à te gratter sur la jambe.… puis sur le bras. Mais pas de piqûre. C’est dans la tête.… OK c’est dans la tête mais ça gratte quand même.… tu as rallumé la lumière.… tu t’es demandé si les moustiques, quand ils naissent, reçoivent tous un petit manuel pour apprendre à voler le plus près possible d’une oreille.… tu l’as vu sur le mur. Mais bordel c’est encore cette foutue tâche.… tu as essuyé la tâche.… il est passé juste devant toi, tu as activé ta meilleure vue d’aigle pour ne pas le perdre de vue, mais il a disparu au bout de 5 secondes.… tu as dit à ton chien :… il est repassé devant toi, tu as frappé très fort dans tes mains. Tu as ouvert tes mains… Et tu l’as eu bordel !… tu as lâché une petite insulte, comme si tu venais de gagner une incroyable bataille.… tu l’as contemplé, gisant dans tes mains. Fier, très fier.… tu t’es recouché, avec le sentiment du devoir accompli.… pendant plusieurs minutes, tu as eu l’impression de l’entendre encore. Comme un acouphène après un concert.