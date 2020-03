Tu promets que tu ne te plaindras plus...

Jusqu’ici tout va bien. Une petite semaine sans foot, ça se digère à coups de compil’ YouTube, de parties de Football Manager et de bons souvenirs. Mais plus les jours passent, plus la patience s’effrite, plus le sevrage deviendra difficile. Et c’est à ce moment-là qu’il faudra promettre. Promettre de chérir le football, contre vents et marées, pour le meilleur et souvent pour le pire.

Par Swann Borsellino

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... des deux années d’attente entre deux grandes compétitions. Tu pourras juste dire à tes enfants que TOI, tu as dû attendre trois ans une fois.... cinq ans, même, si tu es italien.... de ton abonnement RMC et des bugs qui vont avec un soir de Ligue des champions. Une C1 en streaming sera toujours mieux qu’une vie en slowmotion.... d’être la seule personne de la planète à prendre un but de John Boye et un doublé d’Adrien Hunou à Mon Petit Gazon.... de l’arbitre qui officiera lors du match de l’équipe que tu supportes le week-end prochain. De toute façon, tu gueulerais même si c’était ton père qui arbitrait.... de supporter Toulouse. Tu as encore moins de chances de gagner quand il n’y a pas de match que quand ton capitaine s’appelle Max-Alain Gradel.... d’avoir manqué ton combiné à 17 matchs à un but dans les arrêts de jeu près. De toute façon, il ne faut pas combiner plus de trois matchs.... des «» , dont l’avis te donne des boutons. Car tu as bien compris que sans foot, ils donnaient leur avis sur la pandémie et que c’est encore pire.... de @JM_Aulas, dont les tweets te donnent des boutons. Car tu as bien compris que sans foot, il donnait son avis sur le foot quand même et que c’est encore pire.... de la pluie, «» de ton match de foot hebdomadaire «» . «» . Joue et tais-toi.... du médecin de ton club à cause de qui l’infirmerie ne désemplit pas. Tu l’as applaudi à ta fenêtre à 19h tous les soirs, faux-cul.... de ton pote qui supporte l’OM et te fait chier avec son «» qui est toutefois moins anxiogène qu’un «» .... du journaliste dequi «» sur ton équipe. Mieux vaut une «» qu’un journal mort.... de Neymar qui se moque de ses adversaires en faisant des gestes techniques. C’est toujours mieux que les mecs qui jonglent avec des rouleaux de PQ.... de la Coupe de la Ligue. «» n’aura jamais eu autant de sens.... du football sur France Télévisions. Parce que mine de rien,et, ça occupe une journée.... de Stéphane Guy. C’est toujours préférable d’entendre parler de l’argent du PSG plutôt que de constater qu’on n’en gagne plus.... du fait que les Italiens simulent. C’est triste que tu aies eu besoin de ça, mais maintenant tu sais que c’est faux.... de payer pour aller faire un foot à cinq, alors que toi, t’es «» .... de la qualité du ballon de ton match amateur. Encore une fois : rappelle-toi que t’as jonglé avec du PQ.... des défenseurs centraux de district dont le seul objectif est de te découper. Dis-toi que c’est une sortie cool d’aller chez le boucher.... ton collègue qui te parle de foot le lundi matin après avoir regardé les résultats sur Google dans le métro. Au moins tu parleras à quelqu’un.... d’avoir «» Enfant gâté, va.... d’une petite coquille sur sofoot.com. Mieux vaut un "s" en moins que la hess tout court.... du changement du coach de ton équipe de cœur, «» à la 76minute. Au moins, ça brise la routine.... de la qualité de la Ligue 1 par rapport à la Premier League. Dans ce cas, fallait aller gérer ton coronavirus avec Boris Johnson.... de ton joueur préféré qui a quitté ton équipe au mercato, ce mercenaire de merde. Et toi, t’as pas quitté ton appartement comme un lâche peut-être ? Pour aller chez ta mère, en plus.... de ton pote qui ne veut pas venir voir le match avec toi. Tu as appris à respecter les gens qui restaient chez eux.... du calendrier surchargé qui oblige ton équipe à jouer trois matchs en une semaine. «... de la VAR et du but annulé pour ton équipe à un millimètre près. Cet ascenseur émotionnel te changera du tien.... de Laurent Paganelli et son niveau LV0. Parce que tu sais que c’était pas ça qu’il nous souhaitait en tous les cas.