Troyes se farcit Lens facilement

Troyes points de plus. Sans Kevin Fortuné, parti en Iran ce vendredi soir , Troyes a d'abord mis le pied sur le ballon dans cette rencontre de milieu de tableau. Mais au fil des minutes, le match se retrouve rapidement hâché par des fautes en tout genre et des débordements sur les ailes infructueux. Alors que tout le stade de l'Aube commence à s'endormir d'ennui, les locaux se réveillent et ouvrent la marque grâce au coup de casque de Boubacar Kouyaté (1-0, 47).Au retour des vestiaires, le match s'anime enfin quelque peu des deux côtés. Gaëtan Robail et Simon Banza tentent de semer la zizanie dans la défense auboise mais rien n'y fait, les joueurs de Laurent Battles sont bien en place et s'en remettent offensivement à Yoann Touzghar, ancien Sang et Or entre 2012 et 2015. Désireux d'enfoncer le clou, les Troyens poussent et parviennent à inscrire un second but à la suite d'une perte de balle stupide qui profite au nouvel entrant Lenny Pintor (2-0, 83). Les Lensois attendent ce second coup de massue pour se réveiller. Mais dans la foulée du break, le but de Banza est refusé et la défaite méritée.Avec ce succès, Troyes (9) rejoint plus que jamais Lens (11) dans le ventre mou de la Ligue 2.Gallon - Kouyaté, Giraudon, Salmier - El Hajjam (Mambo, 72), Rui Pires (Raveloson, 57), Tardieu, Barthelmé (Pintor, 75), Souaré - Bedia, Touzghar.Laurent Battles.Leca - Michelin, Fortès, Diallo, Mendy - Gillet (Mesloub, 78), Perez - Robail (Boli, 58), Mauricio, Sotoca - Banza.Philippe Montanier.