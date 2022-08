Troyes scotche l'AS Monaco

ASM (3-4-3) : Nübel - Disasi, Maripán, Sarr (Badiashile, 46e), - Vanderson (Aguilar, 46e), Fofana, Camara (Lucas, 81e), Jakobs - Minamino (Golovin, 46e), Embolo, Ben Yedder (Diatta, 54e). Entraîneur : Philippe Clement.



Troyes (5-4-1) : Gallon - Ripart (Lopes, 64e), Salmier, Palmer-Brown, Porozo, Baldé - Yade (Larouci, 64e), Kouamé, Tardieu (Dingomé, 85e), Odobert (Chavalerin, 71e) - Baldé (Ugbo, 71e). Entraîneur : Bruno Irlès.

Cauchemar sur le Rocher.L'AS Monaco et Guillermo Maripán ont vécu un sale début de soirée au stade Louis-II contre Troyes (2-4). Et pourtant, les choses avaient plutôt bien commencé, grâce à ce but de la tête, sur un corner de Takumi Minamino, puis un grand Nübel qui prive Renaud Ripart de l'égalisation (18). Sauf que dans la foulée, l'arbitre siffle un penalty plus que généreux en faveur de l'ESTAC dans la foulée, pour un contact entre Maripán et Mama Baldé, transformé en force par le capitaine Florian Tardieu. Averti sur le coup, le Chilien a reçu un deuxième jaune pour avoir mis son bras dans le visage de Tardieu (45). C'est donc depuis le vestiaire qu'il a vu Wilson Odobert, 17 ans, enchaîner passement de jambes et tir gagnant du gaucheLes trois changements opérés par Philippe Clement à la pause n'ont pas eu l'effet escompté, puisque Mama Baldé a enfoncé le clou seulement deux minutes après la reprise. Gauthier Gallon a préservé sa cage face à Aleksandr Golovin (54) et Mohamed Camara (60, 63), mais Youssouf Fofana a profité d'une remise d'Axel Disasi pour réduire l'écart. Et si Nübel a maintenu l'ASM en vie (74, 77)... Yoann Salmier a toutefois enterré les Rouge et Blanc une bonne fois pour toutes à la limite du hors-jeu. Avec cinq points en cinq journées et déjà onze buts encaissés, Monaco plonge en plein doute.Le choc de dimanche contre le voisin niçois vaudra son pesant de cacahuètes.