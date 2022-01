Troyes s'offre un bol d'air en s'imposant à Montpellier

Montpellier (4-2-3-1) : Omlin - Ristic, Sakho, Cozza, Souquet (Sambia, 70e) - Chotard (Gioacchini, 85e), Ferri - Mavididi (Germain, 74e), Savanier, Mollet - Wahi (Makouana, 85e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Troyes (4-2-3-1) : Gallon - Salmier, Palmer-Brown (Larouci, 85e), Rami (El-Hajjam, 46e), Biancone - Chavalerin, Tardieu - Chambost, Dingomé (Camara, 69e), Chadli (Domingues, 33e) - Rodrigues. Entraîneur : Bruno Irles.

Une vilaine habitude. Comme face à Strasbourg dimanche , Montpellier s'est encore retrouvé à dix ce mercredi face à Troyes, en match en retard de la vingtième journée de Ligue 1. Une expulsion logique pour Téji Savanier qui s'était essuyé les crampons sur la cuisse du malheureux El-Hajjam (63) et qui a sans doute coûté la victoire aux Héraultais.D'autant plus que Montpelliérains étaient bien entrés dans cette partie. Sur une belle sortie de balle, Souquet se retrouve en position d'ailier gauche, enroule à l'entrée de la surface, mais Gallon se détend parfaitement. Le cuir revient dans les pieds de Savanier qui bute à son tour sur le portier troyen (6). Et puis, plus grand-chose jusqu'à la blessure d'Adil Rami en fin de première période (43). Sur une intervention a priori anodine, l'ancien international français se tient la cuisse et doit quitter ses partenaires. Bruno Irles, qui a déjà effectué un premier remplacement tactique (33), décide de ne pas griller une deuxième cartouche et d'attendre la mi-temps pour faire entrer El-Hajjam.Un choix payant pour le nouveau coach troyen tant la deuxième période du Marocain sera de qualité. Dans son sillage, les joueurs de l'ESTAC reviennent avec de meilleures intentions et tiennent un peu plus le ballon après l'avoir laissé aux locaux lors du premier acte. Les occasions ne sont pas nombreuses, et Camara manque, pour quelques centimètres, de reprendre un centre de Biancone où il n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond (73). Dans la foulée, le ballon revient sur Xavier Chavalerin, aux vingt mètres, qui ne se pose pas de question et envoie une sublime volée de l'extérieur du gauche au fond des filets. Coup parfait pour les Troyens avec cette belle victoire à l'extérieur qui leur permet d'occuper la quinzième place après ce match.Avec deux défaites de rang, le MHSC est dans le rouge en ce début d'année.