Troyes reste leader, Caen revient et Chambly respire

Vainqueur à domicile de Niort (1-0), Troyes reste leader malgré une prestation plutôt terne. En bas, Chambly se donne de l’air en gagnant avec la manière face à Guingamp (3-0), tandis que Rodez et Châteauroux ne se départagent pas dans le match de la trouille (1-1). Un vendredi remplit de matchs nuls, de golazo et de cartons rouges.

Guingamp, comme toujours ou presque, s’est mis dans de beaux draps. Même face à la lanterne rouge, les Bretons ont encore trouvé le moyen de concéder l’ouverture du score après une faute de Romao dans la surface. Malgré la supériorité numérique, l’EAG pris l’eau. Heinry a offert une bouffée d’air frais à Chambly, d’une superbe reprise de l’extérieur du pied, confirmée par Delos. Les Camblysiens font la belle opération de la soirée en bondissant de la zone de relégation. Guingamp, qui pouvait passer les fêtes à l’abri en cas de victoire, perd dangereusement du terrain., comme le nombre de matchs des Guingampais sans victoire. La cata.Nancy va mal et se retrouve premier relégable après la défaite ramenée d'Ajaccio. Après un premier quart d’heure compliqué, les Corses ont le pied sur le ballon. Un premier but refusé puis Moussiti-Oko vient délivrer les siens juste avant la mi-temps sur une déviation de la tête. Et puis plus rien, jusqu'à ce que les Nancéiens rentrer pleurer dans leur vestiaire., comme le nombre de minutes où les deux équipes auront joué au football.Malheur au vaincu ? Malheur aux téléspectateurs également, en tout cas pendant les 45 premières minutes. Il fallait être patient pour voir du spectacle au cours de ce duel de la peur entre mal classés. Le plaisir a finalement pointé le bout de son nez lors du second acte : Boissier a ouvert le score pour le RAF, Boukari, tout juste entré en jeu, lui a répondu en envoyant une énorme patate dans le but de Guivarch. Résultat : mauvaise opération pour les deux équipes. Rodez est la nouvelle lanterne rouge, Châteauroux devance les Sudistes d’une seule petite place., Rodez n’a plus gagné depuis onze matchs.Privés de ballons face à une possession folle (80%) de l’ESTAC, les Chamois ont d’abord tenu bon, avant de finalement craquer sur une frappe de Suk, le remplaçant de Touzghar. Façonné par Laurent Batlles, Troyes est décidément resplendissant. Le leader n’a pas tremblé et profite du faux pas de Grenoble pour prendre les devants. Niort, 8, rate l’occasion de se replacer dans la bagarre aux premières places., comme la série de matchs d'invincibilité de Troyes. Digne d’un champion.Selon le dictionnaire, un somnifère est un médicament qui provoque le sommeil. Plus besoin de pilules quand on a un Valenciennes-Amiens. Valenciennes ne touche pas le ballon mais la domination des hommes d’Oswald Tanchot reste stérile. Le match est musclé, mais c’est tout. À la mi-temps, les deux équipes n’ont cadré qu’une seule frappe. Au retour des vestiaires, Teddy Chevalier rate l’occasion de réveiller les spectateurs en loupant complètement son penalty. Malgré un rouge, Amiens continue de pousser et parvient à passer devant après un but du latéral Mickaël Alphonse avant de doubler la mise en toute fin de match par l’intermédiaire de Iron Gomis., merci au revoir.Les hommes de Fabien Mercadal recevaient Caen ce vendredi. Et les Normands n’ont fait aucun cadeau à leur ancien coach. Garissone Innoncent profite de la blessure de Rémy Riou pour disputer son premier match pro et le jeune gardien n’est pas loin d’encaisser le but gag de la soirée. Dunkerque inscrit un but rapidement, mais dès l’engagement, Caen égalise par l’intermédiaire de Yoann Court, seulement une minute après le but de Kebbal. Logiquement, Gioacchini permet aux Caennais de repasser devant après un amour d’action collective. Après la mi-temps, Dunkerque se découvre pour tenter d’égaliser et les Caennais calment le jeu après un but sur contre-attaque de Nsona. Mais Guillaume Bosca va redonner un espoir aux joueurs de Dunkerque. Finalement, Caen repart vainqueur malgré un penalty manqué par Benjamin Jeannot dans le temps additionnel., comme le numéro de Zady Sery qui a tout fait à la défense de Dunkerque sur le deuxième but caennais.Les Grenoblois avaient fait un pas vers le trône de la Ligue 2 mais ils ont été surpris par de malins Sochaliens sur un corner vite exécuté. Malgré l’expulsion de Bédia, Grenoble n’a pas trouvé la solution à Bonal. Philippe Hinschberger et ses joueurs peuvent s’en vouloir. Quatre points en quatre matchs, Sochaux, dixième, fait du surplace avec ce nouveau match nul., c’est la première fois que Grenoble est tenu en échec deux fois d’affilée.Dominateurs d'emblée, les joueurs de l'AJA ont vite fait les frais de ce filou de Batisse, opportuniste face à une marée d’Auxerrois. Mais ensuite, les joueurs de Furlan ont fait une nouvelle démonstration de leur terrible efficacité. Décidés à accrocher le podium, ils ont récidivé sur une superbe inspiration de Dugimont. L’AJA grimpe à la troisième place. Pau, désormais dix-septième, flirte avec la zone rouge., comme le nombre d’apparitions de Jean-Marc Furlan, treize ans après ses débuts sur un banc de football professionnel.