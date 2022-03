Troyes ramène Nantes sur terre

Troyes (5-4-1) : Gallon - Kaboré, Palmer-Brown, Salmier, Conté, Larouci (El Hajjam, 82e) - Mothiba (Ripart, 59e), N'Guessan, Tardieu, Chavalerin - Ugbo (Dingomé, 77e). Entraîneur : Bruno Irles.



Nantes (3-4-3) : Lafont - Castelletto, Girotti (Bukari, 55e), Pallois (Traoré, 15e ; Cyprien, 66e) - Appiah, Moutoussamy, Chirivella, Merlin - Blas (Geubbels, 66e), Kolo Muani, Simon. Entraîneur : Antoine Kombouaré.

L'ESTAC au taquet.Après un nul contre l'OM et une victoire à Bordeaux, Troyes a enchaîné en s'offrant le scalp du FC Nantes ce samedi au stade de l'Aube (1-0). Titularisé pour la première fois de la saison, Yasser Larouci a beaucoup apporté sur le côté gauche. L'ancien de Liverpool a justement été à l'origine de l'ouverture du score avec un centre dans la surface, dont Ike Ugbo a pu profiter en déviant la remise de Xavier Chavalerin (43). L'unique but du premier acte, malgré une autre occasion pour Larouci (34) et une tête de Lebo Mothiba passée de peu au-dessus (45+1).Dangereux par Dennis Appiah - qui a buté sur Gauthier Gallon (26) - et Samuel Moutoussamy - de la tête (41) -, les Nantais ont poussé en deuxième période. Sans réussir à inquiéter le gardien adverse, qui n'a essuyé qu'une seule frappe cadrée de la part de Willem Geubbels (72). Soirée à oublier définitivement pour les Canaris qui, en plus de rater le coche dans la course à l'Europe, ont déploré les sorties sur blessure de Nicolas Pallois, de son suppléant Charles Traoré et d'Andrei Girotto. Troyes peut en revanche avoir le sourire : voilà l'ESTAC avec une avance provisoire de quatre points sur le barragiste.À l'Aube du maintien ?