Troyes plombe Metz

FC Metz (3-5-2) : Oukidja - Bronn, Kouyaté, Udol - Centonze, Maïga (Traoré, 58e), Pajot, Sarr, Delaine (Yade, 58e) - Gueye (De Préville, 58e), Niane. Entraîneur : Frédéric Antonetti.



ES Troyes (3-5-2) : Gallon - Kaboré (El-Hajjam, 73e), Azamoun, Giraudon, Salmier (Zoukrou, 89e), Biancone (Chambost, 86e) - Kouamé N'guessan, Tardieu, Chavalerin - Touzghar (Dingomé, 66e), Rodrigues (Baldé, 66e). Entraîneur : Laurent Battles.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres.Au terme d'une partie équilibrée, qui a déjà des allures de course au maintien, Troyes s'est finalement défait de son adversaire messin (0-2), assez malheureux, et est enfin parvenu à lancer sa saison. Le FC Metz a pourtant globalement dominé la première période, imposant son jeu et monopolisant la gonfle. Bien que gênés par la densité des Troyens au milieu de terrain, les Grenats se sont procurés les meilleures occasions de la première période, mais ni Sarr, qui a touché la barre (13) puis a manqué sa reprise à bout portant (39), ni Centonze (37) ni Niane (3, 27) n'ont réussi à trouver la faille. L'ESTAC, bien en place, a procédé par contres et aurait pu punir les Mosellans, notamment grâce à un Touzghar entreprenant (35). Trop peu donc, de chaque côté, pour faire la différence dans une partie relativement fermée.Mais les hommes de Laurent Battles qui se sont montrés les plus tranchants, en trouvant l'ouverture juste après la reprise. Le héros ? Nul autre que Gerson Rodriguez, qui n'aurait pas dû jouer, mais qui a profité de la blessure de Ripart juste avant le coup d'envoi. Le milieu luxembourgeois, mis sur orbite par un amour de centre de Chavalerin, a en effet trompé Oukidja d'une reprise parfaite (). Par la suite, comme lors du premier acte, Metz a poussé mais les attaquants grenats se sont montrés trop imprécis, notamment Gueye (58) et De Préville (71). L'ESTAC, fidèle à son plan de jeu, s'est montrée plus dangereuse et a même fini par punir le FC Metz une seconde fois : dans la continuité d'une situation litigieuse dans la surface troyenne, qui aurait pu se transformer en penalty pour Metz, Chavalerin s'en est allé crucifier Oukidja d'une ogive croisée (). Les Lorrains ne s'en sont pas relevés et égalent leur série de onze matchs sans victoire à domicile, datant de 2007-2008. De son côté, Troyes décolle enfin de sa dernière place et dépasse son adversaire du jour.La Metz est dite.