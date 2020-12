L'ESTAC cogne le Paris FC et prend la tête de la Ligue 2

Troyes (3-4-3) : Gallon - El-Hajjam, Giraudon, Salmier - Kouamé, Tardieu, Dingomé (Barthelmé, 69e), Chambost (Pires, 75e) - Raveloson (Gory, 69e), Touzghar (Mutombo, 86e), Saint-Louis (Ba, 69e). Entraîneur : Laurent Batlles.

Paris FC (4-3-3) : Demarconnay - Belaud, Bamba, Kanté, Hanin - Pitroipa (Name, 46e), Mandouki, Gakpa (Kikonda, 64e) - Laura, Guilavogui (Caddy, 46e), Lopez (Abdi, 81e). Entraîneur : René Girard.



Prise de pouvoir.Vainqueur du Paris FC samedi (2-1), l'ESTAC s'installe sur le trône de leader de Ligue 2. Malgré un penalty raté d'entrée par Yoann Touzghar, qui a envoyé sa tentative sur le poteau, les hommes de Laurent Batlles ont su se reprendre et ont fait la différence en première période. À l'aise techniquement et en forçant les Parisiens à opérer en contre, les Troyens ont rapidement pris le dessus sur leur adversaire du jour et se sont créés plus d'occasions. La lumière est alors venue du pied de Dylan Chambost, qui a trouvé la lucarne de Demarconnay d'une belle frappe à l'entrée de la surface (1-0, 31). Un premier bijou qui a été suivi d'un autre, fabriqué par Dylan Saint-Louis au bout d'un contre subtilement mené par l'ESTAC (2-0, 43).Après la pause, Troyes a maintenu sa domination et a continué à asphyxier le Paris FC. Dylan Saint-Louis a alors poussé Demarconnay à détourner l'une de ses tentatives sur le poteau. Puis, au moment où l'on s'y attendait le moins, Gaëtan Laura s'en est allé butter sur Gauthier Gallon, qui a repoussé la réduction du score à deux reprises avant de céder devant Moustapha Name (2-1, 66). La suite a alors été un énorme passage à vide pour l'ESTAC qui, au terme d'une fin de rencontre tendue marquée par un but refusé à Ali Abdi pour un pied envoyé dans le visage de Mutombo, a malgré tout tenu son succès.La bonne opération du week-end est déjà toute trouvée.