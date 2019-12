Troyes maîtrise Guingamp et monte sur le podium

Guingamp (4-3-3) : Guivarch - Mellot, Eboa Eboa, Niakaté, Bussmann - Phiri (Kerbrat, 78e), Valdivia (A. Gomis, 64e), Mchangama - Ngbakoto (Pelé, 70e), Pierrot, Rodelin. Entraîneur : Sylvain Didot.



Troyes (5-3-2) : Gallon - El-Hajjam, Kouyaté, Giraudon, Salmier, Souaré - Barthelmé (Tchimbembé, 65e), Tardieu, Raveloson - Ba (Pintor, 77e), Bédia (Darbion, 86e). Entraîneur : Laurent Battles.

La passe de Troyes.En déplacement à Guingamp, lundi soir, en clôture de la 18journée de Ligue 2, l'ESTAC a enchaîné un troisième succès consécutif en championnat (1-0). Résultat, les Troyens passent devant Ajaccio, grimpent sur le podium et restent à quatre unités du leader lorientais. Voilà qui fait une belle jambe aux Bretons, qui n'ont plus gagné à la maison depuis début octobre.L'histoire aurait pourtant pu être différente pour l'EAG, même si les hommes de Sylvain Didot peinent à trouver des solutions face au bloc rigoureux des visiteurs en première période. Les deux camps ont le droit à leurs occasions, mais les locaux reviennent plus forts après l'entracte, Mellot enchaînant les tentatives et M'Changama touchant le poteau. À l'heure de jeu, les Guingampais peuvent se mordre les doigts : Kouyaté sort du bois et envoie une frappe en lucarne après un joli numéro (1-0, 59). Déjà le cinquième but de la saison pour le défenseur malien. La suite ? Une réaction costarmoricaine infructueuse (1 tir cadré seulement) et un coup de sang d'Eboa Eboa, expulsé pour un geste d'humeur envers Giraudon après une faute sur le gardien Gallon (75). Suffisant pour laisser Troyes gérer tranquillement un nouveau succès avant une affiche de gala contre Ajaccio, samedi prochain.Le rêve d'une remontée immédiate s'éloigne pour le petit village breton.