Troyes humilié, Toulouse se fait plaisir

Clermont ne joue pas, mais gagne quand même ! Le deuxième de Ligue 2 a réalisé une excellente opération ce samedi, puisque Nancy a terrassé le leader troyen au stade de l'Aube (1-5) et que Grenoble a cédé du terrain. En revanche, Toulouse s'accroche et l'En Avant Guingamp se réveille.

Nancy n’a plus grand-chose à voir avec l’équipe qui s’était inclinée contre Troyes mi-décembre, l'ESTAC a pu s'en apercevoir. En forme depuis le passage à la nouvelle année, les hommes de Jean-Louis Garcia ont rapidement mis les locaux dos au mur grâce à deux penaltys transformés par Kenny Rocha Santos. Pour une faute sur Mickaël Biron (15), puis une main de Yoann Salmier (20). Le leader a poussé, mais Yoann Touzghar a envoyé son penalty au-dessus (23), et le poteau a sauvé l'ASNL (43). Sanction dès le retour des vestiaires signée Aurélien Scheidler, à la suite d'un cadeau de la défense troyenne (46). Maxime Barthelmé a poussé Giovanni Haag au CSC (61) et redonné espoir aux siens, mais Vinni Triboulet (76) et Haag (86) ont eu le dernier mot., pour Nancy. Et c'est mérité, car Troyes restait sur dix-sept matchs sans défaite à domicile en championnat.Invaincu depuis sept rencontres à domicile, le RAF a fait de son stade Paul-Lignon une forteresse imprenable. Qu’est-ce que ce serait s’il y avait du public... Valenciennes est donc tombé sur un os, ce samedi. Décisif en première période, notamment face à Florian David (14) et Ugo Bonnet (22), Jérôme Prior a dû s’incliner face aux deux compères ruthénois lors du deuxième acte. Trois buts en l'espace de six minutes ont scellé l'issue de ce match, et l'entrée de Rodez dans le top 10., comme le nombre de places gagnées par Rodez au classement.Quand un club aux portes de la Ligue 1 croise un club aux portes du National, le résultat est sans appel. Toulouse a fait respecter la hiérarchie, en dominant Chambly. La pire défense du championnat a craqué, en deuxième période. D'abord face au plat du pied de Branco van den Boomen (56), puis sur des réalisations de Kevin Amian (68), Kouadio Koné (79) et Vakoun Bayo (86). Le TFC revient à hauteur de Clermont, deuxième avec un match en moins (puisque la réception d'Amiens a été reportée, cluster clermontois oblige)., comme le nombre dede Chambly en 2021.Les miracles existent, et pas seulement à Lourdes. L’impensable s’est produit ce samedi à Ajaccio, où Guingamp a enfin renoué avec la victoire. Paul-Georges Ntep était titulaire, ce qui ne lui était plus arrivé depuis octobre 2019. L'international français a toutefois laissé le costume de héros à d'autres : Guessouma Fofana, buteur sur corner (22), Enzo Basilio, vainqueur de son duel avec Cyrille Bayala (48), ou encore Frantzdy Pierrot, qui a fait le break (78). Premier succès de l'ère Frédéric Bompard, intronisé le 1février en remplacement de Mécha Baždarević (qui avait lui-même pris la suite de Sylvain Didot, cinq mois plus tôt)., comme le nombre de buts marqués par l'ACA lors des six dernières journées.Le GF38 lâche du lest : vainqueurs à Pau lors de la phase aller, les Isérois ont été accrochés par les Béarnais au stade des Alpes. Achille Anani a trouvé la faille (66), inscrivant le but qui devait permettre à Grenoble de suivre le rythme du TFC. Sauf que Pau n'a pas démérité, et a eu le mérite de s'accrocher. À la parade devant Victor Lobry à la demi-heure de jeu, Esteban Salles n'a rien pu faire face au coup de poignard de Romain Armand dans le temps additionnel (90+3). Cruel pour le GF38, mais mérité pour le promu qui enchaîne un troisième match sans défaite., comme le nombre de revers du GF38 quand Esteban Salles est titulaire en Ligue 2.Déjà l’effet Marco Simone ? La lanterne rouge Châteauroux a pris un point sur la pelouse de Sochaux, septième, pour la première sur le banc de l’entraîneur italien. Alexis Gonçalves aurait pu offrir davantage, mais la barre lui a fait obstacle (29). Les Lionceaux ont aussi montré les crocs, notamment par Gaëtan Weissbeck dont le coup franc a frôlé le cadre (50). Tommy Plumain (vingt ans) a néanmoins réussi à garder sa cage inviolée. Le début, peut-être, d’une folle remontée... Le FCSM, de son côté, stagne avec son treizième match nul de la saison., comme le nombre de minutes passées sur le terrain par Amir Nouri. Le Castelroussin s'est sérieusement blessé au genou, et a dû sortir sur civière.Gazon béni, pour Dunkerque. Sous les yeux de Félicien Gazon, entré à la place de l’arbitre principal blessé Olivier Thual peu avant la mi-temps, l'USL Dunkerque a décroché une précieuse victoire face à Niort. Les Maritimes naviguent dangereusement en bas du classement, alors quand le ballon est arrivé dans les pieds de Malik Tchokounté, l'attaquant ne s'est pas fait prier pour ajuster le portier (58). Leverton Pierre (85) a également participé à la fête, après l'expulsion d'Ibrahima Conté côté niortais (78)., car ce n'est que la sixième fois de la saison que Dunkerque marque au moins deux fois dans un même match.