Troyes frustre Rennes

Troyes (5-4-1) : Gallon - T. Baldé (Ripart, 82e), Porozo, Palmer-Brown, Salmier, Larouci (Chavalerin, 61e) - Lopes (Yade, 61e), Kouamé, Tardieu, M. Baldé (Odobert, 83e) - Ugbo (Rami, 34e). Entraîneur : Bruno Irlès.



Rennes (4-3-3) : Mandanda - Traoré, Rodon, Theate, Truffert (Meling, 69e) - Santamaria, Tait (D. Doué, 46e), Majer (Sulemana, 46e) - Bourigeaud (Assignon, 88e), Gouiri (Abline, 69e), Terrier. Entraîneur : Bruno Genesio.



Peu de promesses dans l'Aube.En supériorité numérique pendant plus d'une heure, le Stade rennais n'a pas été capable de glaner son premier succès à l'extérieur cette saison, concédant le nul à Troyes (1-1). Le coup d'envoi retardé de quelques minutes après qu'un membre du corps arbitral se soit effondré sur la pelouse suite à un malaise vagal n'a pas bousculé les plans des deux coachs. D'un côté, les visiteurs ont rapidement pris le contrôle du ballon face à un bloc troyen, disposé en 5-4-1, très discipliné et prompt à piquer à la moindre occasion. Celle-ci est arrivée au quart d'heure de jeu, quand un coup franc botté par Florian Tardieu a été mal repoussé par Martin Terrier, laissant Rony Lopes offrir une déviation à Ike Ugbo, qui a crucifié Steve Mandanda du droit. Les tribunes clairsemées du stade de l'Aube ont pu exulter, avant de râler en voyant l'arbitre dégainer une biscotte rouge sévère à Yoann Salmier pour une légère semelle sur Lovro Majer (26). Le début d'une attaque-défense, qui a permis à Gauthier Gallon de briller sur des tentatives de Benjamin Bourigeaud, Hamari Traoré ou encore Baptiste Santamaria.Un problème de rythme et des manques à la création que Bruno Genesio a voulu corriger en procédant à un double changement dès la pause, Majer et Flavien Tait, tous les deux à côté de la plaque, laissant leur place à Kamaldeen Sulemana et Désiré Doué. Un coaching immédiatement payant, le SRFC revenant avec plus d'énergie sur la pelouse et Santamaria déclenchant un tir précis du droit pour tromper Gallon après une bonne remise de Terrier. Ce qui n'a pas empêché le portier aubois de se distinguer en réalisant une nouvelle parade sur un coup de tête à bout portant de Bourigeaud, alors que Terrier a manqué d'adresse pour permettre à Rennes de passer devant. Quinze minutes d'activité, puis le retour au ronronnement, entretenu par un arbitre au coup de sifflet facile et une équipe rennaise sans idées ni génie qui aurait pu voir Troyes arracher la victoire sur un coup de casque de Porozo hors cadre, et deux belles opportunités pas saisies par Wilson Odobert et Pape Yade. En toute fin de partie, Arthur Theate a cru donner les trois points à son équipe, mais Gallon, encore lui, n'a pas flanché. Un très bon point pour l'ESTAC, à en croire l'explosion des supporters aubois au coup de sifflet final, et une nouvelle contre-performance pour un Stade rennais décevant.Bruno Irlès n'est pas du tout décidé à laisser sa place comme ça, notez-le bien.