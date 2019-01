Troyes foudroie le Racing

Troyes (4-4-2) : M. Samassa (c) - Cordoval, Tavares, Salmier, Obiang - Mbeumo, Raveloson, Martins Pereira, Pelé (Ben Saada, 90e) - Fortuné (Marcel, 76e), Touzghar (Tinhan, 83e). Entraîneur : Oswald Tanchot.



Lens (4-2-3-1) : Vachoux – Centonze, Fortes, Sagnan, Haïdara – Gillet, Ba (Kyei, 69e) – Bencharki, Mesloub, Chouiar (Ambrose, 58e), - Gomis (S. Diarra, 79e). Entraîneur : Philippe Montanier.

JB

RCMalgré une certaine emprise sur le match, les Sang et Or ont encore laissé filer trois précieux points ce lundi au stade de l'Aube (1-0). Après avoir renoué avec la victoire le week-end dernier contre Nancy (1-0) , les hommes de Philippe Montanier (6) retombent dans leur travers et s'éloignent des places d'honneur, alors que l'ESTAC (9) se refait la cerise en signant son premier succès depuis le 4 décembre Les Lensois ont pourtant eu les occasions, notamment sur une tentative de Yannick Gomis repoussé sur la ligne (21), un retourné d' El Hadji Ba claqué par Mamadou Samassa (25), ou une reprise contré d' Achraf Bencharki (82). Les locaux, eux, n'ont pas eu besoin de 36 occasions pour planter, l'ancien Lensois Kevin Fortuné frappant de la tête sur un coup franc botté par Bryan Pelé (57). Malgré un but du bras refusé à Yoann Salmier (64) et un manqué du même Fortuné (68), ce petit but a été suffisant aux Troyens.Deux pions en trois matchs de Ligue 2 ce soir. Ne vous fatiguez pas, les gars.