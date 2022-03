Troyes fait replonger Bordeaux

Bordeaux (3-4-2-1) : Poussin - Ahmedhodžić, Marcelo, Gregersen - Mensah (Elis, 46e), Guilavogui, Onana (Dilrosun, 74e), Pembélé (Fransérgio, 74e) - Adli (Niang, 46e), Oudin - Hwang. Entraîneur : David Guion.

Troyes (3-4-3) : Gallon - Biancone, Palmer-Brown, Salmier - Kaboré, Chambost, Kouamé, Conté - Baldé (Koné, 77e), Ugbo (Mothiba, 68e), Chavalerin (Mazou-Sacko, 90e+3). Entraîneur : Bruno Irles.

La journée des craintes a souri aux audacieux.En déplacement au Matmut Atlantique ce dimanche après-midi afin d'y défier Bordeaux, Troyes est revenu avec les trois points de la victoire (0-2) et, peut-être, ceux du maintien.Dicté par l'enjeu, le rythme du premier acte a tardé à monter en puissance. Le temps de voir Mama Baldé placer une tête trop enlevée (11) et les Bordelais subir, malgré l'activité de Yacine Adli ou Hwang Ui-jo. Plus entreprenants, les hommes de Bruno Irles finissent ainsi par trouver la faille, conséquence d'une (légère) faute de Gideon Mensah sur Issa Kaboré dans la surface. Stoppé par Gaëtan Poussin, le penalty de Mama Baldé est néanmoins poussé au fond par les jambes du gardien. Malchanceux. De quoi réveiller des visiteurs décomplexés, qui auraient même pu doubler la mise peu avant la pause, si Iké Ugbo, servi en retrait par Dylan Chambost, n'avait pas envoyé son ballon au-dessus (42).L'ESTAC en gestion, la deuxième période n'aura dès lors offert aucun sursaut, notamment pour des Girondins apathiques. Et à l'image de l'entame de partie, ce sont bien les joueurs de l'Aube, en contre, qui ont su créer le danger. Parti dans le dos de Fransérgio, Lebo Mothiba, bousculé, s'est en effet procuré un nouveau penalty, transformé par ses soins. Seule mauvaise note : Youssouf Koné. À peine entré en jeu, l'ancien du LOSC a prématurément quitté la pelouse, expulsé à la suite d'un découpage sur Alberth Elis (90+2). Sans aucun enthousiasme et en dépit de l'appui de leur public, les Marines ont donc encore déçu.De retour à la dernière place et à deux points des barrages, Bordeaux (22 unités) entame désormais son ultime sprint pour chercher un maintien héroïque. À l'inverse, Troyes se rattrape comme il faut, glanant une belle seizième position.