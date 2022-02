Troyes et Metz partagent la sieste

La purge du dimanche.Au bout de l'ennui, Troyes et Metz se sont séparés ce dimanche sur un score nul et vierge au stade de l'Aube (0-0).Pourtant, le début de match, très animé, a laissé espérer une autre issue, les deux équipes se répondant coup pour coup au cours des premières minutes. Le rythme est cependant très vite retombé : Troyes a laissé le contrôle du cuir à Metz, qui comme à son habitude, a peiné à se montrer dangereux offensivement, malgré quelques timides incursions amorcées par Traoré (15) ou Nguette (29). Pas de quoi déstabiliser deux défenses solides et très appliquées.Au retour des vestiaires, Metz a continué à disposer du ballon, mais le bloc, trop bas, et les attaquants grenats, pas assez inspirés, n'ont pas réussi à créer un quelconque décalage. De leur côté, les hommes de Bruno Irles ont tenté de procéder en contres, sans beaucoup plus de succès. Ceux de Frédéric Antonetti ont finalement réussi à se procurer deux maigres situations en fin de match, mais la tête d'Amadou est passée à côté (75), tandis que Traoré n'a pas suffisamment appuyé sa frappe (87). Pas suffisant pour faire basculer le sort d'un match record, celui du plus faible nombre de tirs effectués jusqu'à maintenant au cours de la saison.Résultat des courses ? Aucun : Troyes (16) et Metz (18) stagnent en bas de classement.