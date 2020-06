Troyes et Clermont déboutés par le Conseil d'État et condamnés

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dure journée pour les lésés du football français.Après Toulouse enterré par la FFF , Clermont et Troyes douchés par le Conseil d'État. Selon L'Équipe , la plus haute jurisdiction administrative du pays a non seulement retoqué la demande des deux clubs de Ligue 2 , mais les a également condamnés à verser 1500 euros chacun ce vendredi. Pour rappel, Clermontois et Troyens contestaient la décision du Conseil d'administration de la LFP du 30 avril dernier de ne pas organiser de barrages d'accession entre la Ligue 2 et la Ligue 1.Prochaines victimes... euh prochains postulants : Le Mans et Orléans, qui contestent la décision de la FFF de ne pas organiser une Ligue 2 à 22 clubs. Audition à venir le 3 juillet.