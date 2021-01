Troyes creuse l'écart, Paris et Grenoble se relancent

Qui a dit que la Ligue 2 n'était pas spectaculaire ? Ce samedi, le programme a offert 28 buts en huit matchs de championnat. Résultat des courses ? Troyes souffre, mais arrache un succès précieux à Pau (1-0), alors que le Paris FC déroule à domicile contre Amiens (4-2) comme Grenoble contre Chambly (2-0). Dans le bas de tableau, Châteauroux partage les points avec Guingamp (3-3) pendant que Dunkerque se défait d'Ajaccio (3-1). Fou.

43

Pour l'ESTAC, la visite dans les Pyrénées-Atlantiques démarre par une tuile : la blessure du capitaine Jimmy Giraudon, qui avait joué jusqu'ici toutes les minutes troyennes en Ligue 2 2020-2021. La suite n'est guère plus réjouissante, car le leader de Ligue 2 éprouve les plus grandes peines du monde à se rapprocher du but gardé par Alexandre Olliero. Sans un Romain Armand maladroit face au but, Troyes aurait pu repartir sans le moindre point dans la besace et avec deux blessés au compteur, Mutombo abandonnant à son tour ses partenaires pour une douleur musculaire. Mais comme Troyes possède un banc de qualité, Brandon Domingues débloque la rencontre et fait exulter Laurent Batlles. Jusqu'au bout, Troyes a souffert. Mais l'essentiel est là : le voilà avec cinq points d'avance sur le troisième, Toulouse., comme le nombre de points obtenus par l'ESTAC depuis le début de saison.Avec une victoire, quatre nuls et quatre défaites sur les neuf dernières journées de Ligue 2, le Paris FC doit absolument rebondir contre Amiens pour espérer revenir prochainement dans les cinq premières places de ce championnat. Dès lors, les hommes de René Girard mettent la gomme grâce à Ousmane Kanté de prèset Gaëtan Laura sur un contre supersonique. À l'orgueil, Amiens réduit rapidement l'écart grâce à une reprise de volée signée Molla Wagué. Mais ce samedi, Laura n'était pas là pour plaisanter : passeur décisif sur le troisième but de Charles Boliet élément moteur sur le quatrième pion de Marvin Gakpa, l'avant-centre peut avoir le sourire. Malgré la réduction de l'écart d'Amadou Ciss, Paris remplit sa mission et recolle à un point d'Auxerre, cinquième, avec un match en moins., comme le nombre de buts sur lesquels Gaëtan Laura est directement impliqué dans les dernières réalisations parisiennes (deux buts, trois passes décisives).Toujours invaincu à domicile cette saison, Grenoble doit se débarrasser de l'obstacle camblysien pour rester dans le rythme d'une éventuelle montée en fin d'exercice. Mais mis à part une frappe de Willy Semedo hors cadre, rien n'est à déclarer en première période. Sur phase arrêtée, les Isérois jouent à se faire peur. Mais Brice Maubleu capte le ballon, à la suite d'une tête visiteuse (55). Heureusement, le GF38 trouve l'ouverture sur coup franc par Yoric Ravet. Un but sur coup de pied arrêté direct, une première pour Grenoble depuis le 27 mai 2019 et une manière de mieux gérer la fin de rencontre ponctuée d'un but d'Achille Anani en contre, comme la température du soir au Stade des Alpes.Avec huit points pris sur 33 possibles - le pire ratio du championnat, juste après Châteauroux -, les Hacmen accueillent Guingamp dans l'optique de se remettre dans le droit chemin. Seul problème : le réalisme offensif manque cruellement à l'appel pour mettre à mal le onze de départ de Mécha Baždarević. Comment trouver la solution ? Suffit de demander à Jamal Thiaré, buteur sur penalty pour relancer la machine normande. Même si le buteur manque le doublé malgré un but laissé vide par Enzo Basilio, le spectacle est assuré par Fernand Mayembo grâce à une bicyclette repoussée tant bien que mal par Basilio. Hélas pour les locaux, cela ne suffit pas pour conserver la victoire, puisque Ronny Rodelin vient arracher le point d'un match nul qui n'arrange personne, comme le nombre de buts inscrits par Jamal Thiaré cette saison en Ligue 2, à chaque fois face à l'En Avant de Guingamp. Thiaré, cauchemar de l'EAG.Une seule victoire en neuf matchs de championnat d'un côté, six matchs sans défaite de l'autre. Entre Caen et Rodez, les dynamiques sont différentes, et cela se ressent d'entrée de jeu : le capitaine ruthénois Pierre Bardy est à l'affût d'un coup franc frappé par Rémy Boissier pour ouvrir le score, puis double la mise sur une action similaire. Frustré par une domination stérile, Caen réagit grâce à un penalty d'Alexandre Mendy obtenu par Jessy Deminguet. La deuxième période ? Rien à signaler, si ce n'est la nouvelle contre-performance caennaise., comme la position occupée par Caen, en plein dans le ventre mou du classement.Dans cette rencontre, la lanterne rouge castelroussine s'est mis dans la tête de retrouver le succès après neuf tentatives infructueuses. Dès lors, la Berri appuie sur le champignon et oblige Emmanuel Ntim à dévier le ballon dans ses propres filets. Apathique en première période, le VAFC se réveille grâce à Gaëtan Robail. Entré en jeu au retour des vestiaires, le joueur prêté par Lens trouve la tête de Geoffrey Cuffaut sur un coup franc lointain. Fin de l'histoire, pour Châteauroux ? Pas du tout, puisque Ilyes Chouaref inscrit son premier but de la saison. Mais un Cuffaut en flammes s'offre un doublé, sur coup franc. En fin de match, Robail régale d'une deuxième passe décisive pour permettre à Ntim de passer de zéro à héros... jusqu'à l'égalisation au courage d'Anthony Gonçalves. Un point de gagné ou deux de perdus, les deux entraîneurs auront chacun leur version des faits., comme le nombre de points obtenus par Châteauroux sur les cinq dernières rencontres.En danger au classement, l'AS Nancy Lorraine poursuit sa mauvaise passe. Les Lorrains se sont fait piéger par une équipe niortaise joueuse et valeureuse, à l'image du doublé de Pape Ibnou Bâ (12, 62). Deux fois devant au score, les hommes de Sébastien Desabre n'ont pas su conserver la victoire à cause d'un but contre son camp malheureux en première période, mais aussi l'abnégation de Mickaël Biron, auteur de son sixième but de la saison pour minimiser les frais de l'ASNLet laisser son club hors de la zone de relégation., comme le numéro porté par Brahima Doukansy, exclu juste avant la pause et obligé de laisser Niort en infériorité numérique.Ce succès devrait faire du bien à Fabien Mercadal. Contre une équipe ajaccienne invaincue depuis six matchs consécutifs, les Nordistes sont parvenus à faire la différence grâce à leur buteur Malik Tchokounté et au milieu de terrain Jorris Romil. Trop timides, les Corses se sont réveillés en début de deuxième période par l'intermédiaire de Cyrille Bayala. Mais la prestation globale a manqué de maîtrise. Dunkerque s'éloigne de la zone de relégation avec cinq points d'avance sur Chambly, nouveau barragiste., comme la minute à laquelle Fantamady Diarra s'est fait découper par Benjamin Leroy, sorti à sa rencontre. Carton rouge pour le gardien de l'ACA, logique.