Troy Deeney : « Il y a probablement un gay ou bi dans chaque équipe de foot »

Prise de parole encourageante.Pour Troy Deeney, de nombreux joueurs homosexuels seraient prêts à faire leursi un premier se risquait à lancer le mouvement. Le buteur de Watford espère plus de tolérance dans le milieu du football, où ce tabou concerne plus de gens qu'on ne le croit. «, a-t-il lâché ce lundi dans un podcast de la BBC Le joueur anglo-jamaïcain estime que le moment est venu pour les athlètes de ne plus avoir honte de cacher leur homosexualité. Il comprend qu'aucun joueur ne veuille prendre ce risque, mais les y encourage fortement. «, poursuit le capitaine desOn y croit.