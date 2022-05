Trophées UNFP : et les nominés sont...

Popular Opinion : Ils ont été au-dessus du lot toute la saison en @Ligue1UberEats et ils méritent leur nomination pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de la saison 2021/2022 : ?⚪ W.Ben Yedder?? K.Mbappé?? L.Paqueta ?⚪ D.Payet?⚫ M.Terrier#TropheesUNFP pic.twitter.com/pI8EJ7Bjdn — UNFP (@UNFP) May 3, 2022

Le championnat du siècle va couronner ses rois.Alors que le sprint final bat son plein en Ligue 1 et Ligue 2, l'UNFP a révélé ce mardi les prétendants aux différents trophées individuels de fin de saison. Et sans surprise, on retrouve 5 noms attendus pour celui de meilleur joueur de L1 avec Ben Yedder, Mbappé, Paqueta, Payet et Terrier au casting. Pour les entraîneurs, cinq noms ont aussi été désignés : Galtier, Génésio, Sampaoli, Stéphan et Kombouaré.Benitez, Donnarumma, Lafont, Lopez et Sels se disputeront eux le rang de meilleur gardien, tandis que le meilleur espoir sera désigné entre Kalimuendo, Lukeba, Nuno Mendes, Saliba et Thuram. Les prix concernant la D1 Féminine et la Ligue 2 seront remis lors de la même soirée, à l'occasion de la 30e cérémonie des trophées UNFP le 15 mai prochain dès 21h. `Une liste de nommés sans Neymar ni Messi. Et oui.