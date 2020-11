Trophées The Best : Mbappé et Neymar nommés, Zidane et Bielsa aussi

Nominees: #TheBest FIFA Men's Player ?? Thiago Alcântara ?? Cristiano Ronaldo?? Kevin De Bruyne?? Robert Lewandowski?? Sadio Mane?? Kylian Mbappe?? Lionel Messi?? Neymar?? Sergio Ramos?? Mohamed Salah?? Virgil van Dijk https://t.co/fqPa5jbedh pic.twitter.com/nLcUjmdQrd — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

Pas de Ballon d'or, mais des trophéesSi la récompense individuelle suprême ne sera pas remise en cette année foot tronquée par une crise sanitaire mondiale, les héros de 2020 pourront se consoler avec les trophéesde la FIFA. La cérémonie qui se tiendra le 17 décembre prochain honorera onze lauréats, dont bien évidemment le meilleur joueur de l'année. Dans cette catégorie, Robert Lewandowski fait figure de grand favori aux côtés de Virgil van Dijk, Sergio Ramos et Thiago Alcântara, entre autres. Manuel Neuer, lui, ne fait pas partie de cette prestigieuse liste et pourrait se contenter d'être élu meilleur gardien.En course pour le titre loufoque de joueur du siècle , Kylian Mbappé et Neymar font également partie des prétendants à celui de meilleur joueur de l'année, même si l'international français n'a plus marqué en Ligue des champions depuis décembre 2019. Au rayon des entraîneurs, Hansi Flick, Zinédine Zidane, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui et Marcelo Bielsa s'écharperont pour décrocher la médaille d'or.Les rageux diront Championship.