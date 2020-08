Trop attaché au Napoli, Cavani a refusé la Juventus

243

La #Juve a effectué une tentative pour #Cavani il y a quelques semaines. Mais le joueur a repoussé l’idée d’un transfert, notamment pour son attachement au #Napoli. @DiMarzio — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 25, 2020

Éconduire la Vieille Dame.Il est au cœur de l’un des feuilletons majeurs de cet été, Edinson Cavani n’a toujours donné aucune précision sur sa future destination. La piste Benfica désormais écartée , SkySports Italia informe que le Matador a également refusé la Juve. En cause, son passé avec le Napoli, club pour lequel Cavani a planté 104 buts et disputé 138 rencontres.Une prétendue offre de la Vieille Dame donc, qui avait pour ambition de remplacer Gonzalo Higuaín par l’Uruguayen, plus tranchant, plus incisif... La proposition refusée, plus personne ne sait où donner de la tête, si bien que les rumeurs envoient Cavani aux quatre coins du globe.Allez, il y a bien un club qui veut marquer des buts cette saison, non ?