Trois propriétaires de sites de streaming prennent de la prison ferme

JB

Quand la justice anglaise frappe, elle ne fait pas les choses à moitié.Jusqu'ici, Steven King, Paul Rolston et Daniel Malone avaient la belle vie et s'étaient même fait plus de cinq millions d'euros grâce à leur business de diffusion de matchs de Premier League via des sites de streaming illégaux (dreamboxtv.co.uk et yourfootie.com, sur lesquels les pubs battaient leur plein). Rattrapés par la patrouille, les trois hommes de respectivement 51, 54 et 42 ans ont pris cher, au terme d'un procès de quatre semaines : 7 ans et 4 mois de prison ferme pour King, 6 ans et 4 mois pour Rolston, et 3 ans et 3 mois pour Malone., a déclaré Kieron Sharp, directeur général de la FACT, organisation anti-piratage, à la BBC. [...]Qu'est-ce que ce sera quand Balotelli va décider de filmer ses matchs en intégralité sur Periscope...