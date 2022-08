Trois matchs de J-League reportés à cause d'un typhon

FG

Pendant que la France subit la sécheresse, le Japon subit les grosses averses.Si la J-League bat son plein et dispute ce week-end la 25journée de championnat, tous les clubs n'auront pas le loisir de fouler les pelouses puisque trois rencontres ont été reportées ce samedi à une date ultérieure : Yokohama-Shonan Bellmare, Kawasaki Frontale-Kyoto Sanga et FC Tokyo-Cerezo Osaka. La raison ? Le typhon Meari, huitième typhon de l'année au Japon, qui s'apprête à toucher le pays ce samedi et notamment Tokyo, mais aussi Kawasaki et Yokohama, très proches de la capitale nipponne.Les services météorologiques ont ainsi mis en garde la population contre de possibles glissements de terrain, de fortes rafales et des crues de rivières.Ça a quand même plus de gueule que l'état de la pelouse du Moustoir