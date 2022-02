Trois joueurs suspendus après la bagarre lors d’Égypte-Maroc

AEC

Trois joueurs ont été suspendus par la CAF après les échauffourées lors du quart de finale de la CAN entre l’Égypte et le Maroc (2-1, AP) dimanche. Le défenseur des Pharaons Marwan Dawoud a été suspendu pour deux matchs et manquera donc la demi-finale face au Cameroun, ainsi qu’une éventuelle finale (ou le match pour la 3place). L’entraîneur adjoint égyptien a lui écopé de quatre matchs, pourquand le sélectionneur Carlos Queiroz a écopé d'un avertissement. La fédération égyptienne devra payer une amende de 22 000 euros pour, dont 9000 pour les agresseurs non identifiés.Le Maroc sera lui privé de Sofiane Boufal et Sofian Chakla, suspendus eux aussi pour deux matchs, lors de ses deux rencontres de barrage de la Coupe du monde, contre la République démocratique du Congo fin mars. Le staff marocain a aussi un rappel à l’ordre pour comportement anti-sportif, en plus d’une amende de 9000 euros. Des échauffourées avaient éclaté sur le terrain en deuxième mi-temps. La tension était restée très élevée à l’issue de la rencontre et une bagarre générale avait éclaté dans le couloir des vestiaires. Les deux sélectionneurs en étaient presque venus aux mains.Si l’on en croit les sanctions, le Maroc a gagné la bagarre.