Trois joueurs argentins bloqués à l'aéroport de Francfort depuis cinq jours

Les laissés-pour-compte.Leonardo Gil, Sergio Vittor et Cristian Guanca sont bien embêtés. Les trois joueurs argentins, qui évoluent en Arabie saoudite, avaient prévu de rentrer à Buenos Aires en raison de la pandémie de Covid-19. Pour cela, deux escales étaient programmées : la première à Francfort et la deuxième à São Paulo. Si le premier vol s'est bien passé, les trois hommes sont désormais bloqués en Allemagne. La raison ? Les vols sont actuellement interdits entre le Brésil et l'Argentine. Ils attendent donc une autorisation de vol privé entre São Paulo et Buenos Aires, qui doit leur être attribuée avant de quitter Francfort, condition sine qua non pour embarquer.Immobilisés à l'aéroport depuis plus de cinq jours, les trois joueurs tentent d'interpeller leur gouvernement pour accélérer la procédure., s'indigne Gil dans Bild En plus des trois hommes, la femme de Guanca, ses deux filles et sa mère, qui fait partie des personnes dites à risque, font partie du voyage.