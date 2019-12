Trois des sponsors de Sheffield Wednesday sont des coquilles vides

AAF

Allô, le fair-play financier ? Une enquête du quotidien britannique The Guardian révèle que trois des sponsors principaux du club de Sheffield Wednesday - Chansiri Ltd, Elev8 et D Taxis - sont en fait des entreprises dormantes (existantes, mais pas actives d'un point de vue commercial) appartenant à l'actuel propriétaire du club, Dejphon Chansiri, ce qui lui permet d'injecter directement près d'un million d'euros par an dans le club.Le club utilise deux de ces sponsors sur ces maillots : « Chansiri » , qui est donc ni plus ni moins que le nom du proprio, apparaît comme sponsor sur la tunique domicile, quand « Elev8 » , qui est aussi l'équipementier du club, apparaît sur la liquette extérieure. D'après l'enquête du, cette première entreprise qui est «» , ne prend part à aucun commerce, tandis que la seconde, si elle manufacture le maillot du club, est également sensée être une marque de boisson énergisante qui n'en a, pour le moment, pas produit une goutte.Pour la troisième entreprise, D Taxis, elle apparait notamment sur les panneaux publicitaires du stade. Il s'agit selon led'un projet futur de business de taxis possédé par Chansiri, mais qui est pour le moment inactif. Au courant, l'English Football League - entité qui chapeaute les D2, D3 et D4 anglaises - dit ne pas être particulièrement inquiète en raison des faibles montants représentés par ces contrats de sponsoring. C'est effectivement autre chose que les contrats entre la QTA et le PSG , mais ça reste limite.