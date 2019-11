Trois anciens responsables de la CONMEBOL bannis à vie par la FIFA

AD

Pot-de-vin et gueule de bois en Amérique du Sud.La FIFA a annoncé la suspension à vie de toute activité en lien avec le football d'Eduardo Deluca et José Luis Meiszner, tous les deux Argentins et anciens secrétaires généraux de la CONMEBOL, ainsi que de Manuel Burga, ex-président de la Fédération péruvienne de football. La raison ? Ils sont tous les trois impliqués dans une vaste affaire de corruption.Selon l'enquête menée par l'instance du football mondial, les trois bonhommes auraient reçu près d'un million d'euros de pot-de-vin, en échange de juteux contrats accordés à des sociétés pour les droits médiatiques et marketings des compétitions de la CONMEBOL et de la CONCACAF, entre 2004 et 2015. Ils risquent également de lourdes peines de prison, à l'image de Juan Angel Napout, ancien président de la Fédération paraguayenne de football et ex-président de la CONMEBOL, condamné à neuf ans de prison en 2018.Qui peut être surpris ?