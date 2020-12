Transfert de Lihadji : c’est le Bronx à Marseille

Le 2 juillet dernier, Isaac Lihadji rejoignait le LOSC en provenance de Marseille pour 300 000 euros. Mais si le transfert du Marseillais fait encore autant parler, ce n’est pas seulement parce que l’OM a perdu l'un de ses jeunes les plus prometteurs, mais bien parce qu'il se retrouve mêlé à une histoire de crime et d’extorsion à en faire pâlir le dernier film d’Olivier Marchal.

3

En bande organisée

Christian Bandikian au cœur de l'affaire

C'est pas ma faute à moi

Par Julien Bialot

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cet été, le LOSC a attiré dans ses filets le jeune Isaac Lihadji, qui avait refusé de signer son premier contrat professionnel à l’OM. Le joueur de 18 ans avait expliqué son choix dans les colonnes deDerrière ce transfert respectable se déroule une incroyable histoire judiciaire. Même si le LOSC n'avait dû verser qu'un faible montant à l'OM pour Lihadji, le club devait en revanche payer une prime de cinq millions d'euros au joueur ainsi qu'une commission pour l'agent du joueur, Moussa Sissoko.Le 4 octobre dernier, José Anigo est mis en examen pour des faits. La justice suspecte l’ancien entraîneur de l’OM d’avoir tenté de récupérer une partie de cette commission (environ un million et demi d’euros) pour préparer la vengeance de l’assassinat de son fils, avec l’aide d’une équipe de malfrats surnommée. La police venait d'interpeller cette bande après plus d’un an d’écoutes téléphoniques et décide donc de placer José Anigo en garde à vue. Un autre homme connu de l’OM va lui aussi être mis en examen pour extorsion de fonds : Jean-Luc Barresi, ancien agent de joueurs. Le jour de son arrestation, Barresi se balade avec 280 000 euros en billets de 500.D'autres personnes occupent un rôle important dans cette histoire. Il y a par exemple Christian Bandikian, gérant d’une boîte de nuit et proche d’Isaac Lihadji. Dans une interview accordée à, il revient sur sa relation avec le joueur du LOSC :(...)- le père adoptif de Lihadji -Six ans plus tard, après le transfert de Lihadji à Lille, Christian Bandikian devait lui aussi toucher une partie de la commission. José Anigo et Jean-Luc Barresi auraient fait pression sur lui, afin de récupérer cette somme. Pour se protéger, Bandikian aurait demandé l'aide de Michel Campanella, connu pour être une des dernières figures du grand banditisme marseillais.Libéré, mais sous surveillance judiciaire, José Anigo s’est expliqué devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence :Christian Bandikian assure lui que cette histoire n’a aucun sens :Et à propos de Michel Campanella :(...)De son côté, Jean-Luc Barresi, qui a passé deux mois en prison, va être libéré ce lundi. Lui non plus n'a rien fait :Et les 280 000 euros ?Pendant ce temps-là, Isaac Lihadji fait sa vie et a même été appelé pour la première fois avec les Espoirs en novembre. Déménager à 1000 kilomètres de sa ville natale était certainement la meilleure décision de sa carrière.