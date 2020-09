Mendy, le rêve bleu

Après une année passée au Stade rennais, Édouard Mendy a posé ses valises à Chelsea, où il a signé cette semaine un contrat de cinq ans. Un transfert record pour un gardien de Ligue 1 (26 millions d'euros environ) et une nouvelle étape dans le parcours atypique du portier sénégalais, qui était encore au chômage il y a six ans. À 28 ans, il a tout pour avaler Kepa Arrizabalaga et s'imposer comme le dernier rempart numéro un chez les Blues.

215

WBA Chelsea Premier League - J3 Diffusion sur

« C'est le Kanté des gardiens de but. Ils ont la même trajectoire. Je suis sûr qu'ils vont bien s'entendre. »

Pôle emploi, l'OM de Bielsa et la Champagne

« Il va prendre la place de Kepa sans problème. Ils n'ont pas le même niveau. Il va falloir qu'il s'adapter à la langue, à la façon de jouer, à l'entraîneur, mais Édouard va mettre une pression folle sur le numéro un, c'est certain. »

Le Doudou des autres

Par Clément Gavard

Tous propos recueillis par CG, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un soir de mai 2013, dans la nuit de Boulogne-sur-Mer, Édouard Mendy tire la tronche. En déplacement au stade de la Libération avec Cherbourg, le portier, alors âgé de 21 ans, assiste aux deux buts concédés par ses potes, notamment par celui qui occupe alors la place de numéro un : Simon Lugier. Battus, les Manchots filent ainsi vers une relégation en quatrième division après avoir passé deux saisons en National. À l'époque entraîneur des gardiens de Cherbourg, Jérôme Le Moigne n'a pas oublié cette soirée, principalement à cause de la performance XXL d'un petit format dans le milieu de terrain boulonnais. «, rembobine-t-il."Qu'est-ce que c'est que ce joueur ?!"N'Golo Kanté n'a pas encore de chanson à son nom, mais il marque les esprits et inscrit même le deuxième but de la partie dans le temps additionnel. Le dernier pion encaissé par Lugier - aujourd'hui à... Boulogne - sous le maillot de Cherbourg, puisque le staff décide d'installer dans la foulée le jeune Mendy dans les bois pour les trois derniers matchs de la saison, afin de préparer l'année d'après, en CFA. «(3-1 pour Cherbourg,),, insiste Jérôme Le Moigne.» La suite est moins prometteuse. Sans Le Moigne, qui regrette toujours aujourd'hui de ne pas avoir pu continuer son travail avec Mendy, le Sénégalais vivra une saison infernale en quatrième division, avant d'entrer dans un tunnel. Un lointain souvenir pour Mendy, qui est devenu cette semaine le coéquipier de Kanté en signant à Chelsea pour cinq saisons. «, blague son ancien coach.Comme le champion du monde, Mendy a dû mettre les mains dans le cambouis avant de lancer sa carrière. Pas du genre à fanfaronner, Le Moigne admet d'ailleurs qu'il ne voyait pas forcément son ancien poulain aller jusqu'en Ligue 1 : «» Encore moins quand, à la fin de l'été 2014, le cousin de Ferland se retrouve au chômage après s'être fait enguirlander par un agent qui lui promettait un contrat en troisième division anglaise. Entre deux rendez-vous Pôle Emploi, Mendy rêve d'une belle carrière mais se demande aussi si le foot est toujours fait pour lui. Puis, un soir d'août 2015, la pièce tombe du bon côté. «, rejoue Dominique Bernatowicz, l'entraîneur des gardiens de la réserve marseillaise cette année-là.» Le colosse d'1m97 arrive «» et convainc alors le staff marseillais de l'engager.Derrière son modèle Steve Mandanda, Yohann Pelé et Florian Escales dans la hiérarchie, Doudou Mendy ne sera jamais utilisé par Marcelo Bielsa. Mais le gardien vit malgré tout une saison 2015-2016 enrichissante sur le plan professionnel. Loin de sa compagne, restée au Havre, il bosse dur aux côtés de Stéphane Cassard, qui lui offre une panoplie plus complète et le fait entrer dans une autre dimension. Bernatowicz : «Pari réussi car si Mendy n'est pas gardé par l'OM, il va trouver un nouveau point de chute en s'engageant au Stade de Reims, alors en Ligue 2, lors de l'été 2016. «, admet Bernatowicz.(numéro 1 rémois à l'époque,» Après une première saison d'adaptation (8 titularisations en championnat), Mendy ne fait pas mentir son ancien coach en poussant Carrasso sur le banc pour s'imposer comme titulaire dans les cages de Reims lors de l'exercice suivant, qui verra le club champenois sacré champion de Ligue 2. La découverte de l'élite ? Pas un souci pour le portier sénégalais, ce dernier devenant une valeur sûre de Ligue 1 en enchaînant les bonnes prestations avec l'équipe de David Guion. Résultat, le Stade rennais tape à la porte et Mendy quitte la Champagne pour la Bretagne.Le géant sénégalais n'étant pas du genre à laisser des mauvais souvenirs là où il passe, Rennes ne va pas faire exception. Les habitués du Roazhon Park auraient pu retenir son pépin au genou, son expulsion contre Cluj après cinq minutes de jeu ou son passage éclair (34 matchs toutes compétitions confondues) : ils garderont finalement l'image d'un dernier rempart rassurant, d'un patron et d'un mec bien qui laissait ses enfants s'éclater sur la pelouse de l'enceinte rennaise après chaque rencontre à domicile. Pour les deux camps, la séparation était inévitable à partir du moment où Chelsea toquait à la porte : les dirigeants bretons ne pouvaient pas refuser un tel chèque (le transfert est estimé à 26 millions d'euros), et Mendy ne pouvait pas laisser passer l'opportunité de rejoindre un top club anglais et de multiplier son salaire par quatre. Ce qui ne l'a pas empêché de participer activement aux séances d'entraînement à la Piverdière en début de semaine ou depuis le début des négociations. «» , révélait Benjamin Bourigeaud en conférence de presse jeudi. Julien Stéphan a, lui aussi, été élogieux : «Des belles paroles et un nouvel objectif pour l'international sénégalais, qui a été vivement conseillé par Petr Čech et Christophe Lollichon, toujours en charge des gardiens chez les, à l'entraîneur Frank Lampard. Si Doudou Mendy ne débutera pas ce week-end sur la pelouse de West Bromwich, il devrait rapidement avoir la possibilité de se montrer, que ce soit en Carabao Cup contre Tottenham mardi soir prochain ou en championnat. Avec une idée en tête : bousculer la hiérarchie, comme à Reims à l'époque, et reléguer sur le banc le controversé Kepa Arrizabalaga, gardien le plus cher de l'histoire (80 millions d'euros) et collectionneur de boulettes. «, juge Dominique Bernatowicz, qui l'aurait plutôt vu évoluer en Liga ou en Serie A.» Une question de temps, donc. Et ce constat : la belle histoire est loin d'être terminée.