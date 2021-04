Tranquille à Bordeaux, Monaco joue le titre

Souverains sur la pelouse des Girondins, les Monégasques ont quitté le Matmut Atlantique avec trois points de plus dans leur besace, grâce à des buts de Volland, Gelson Martins et Jovetić. L'ASM revient à deux points du leader lillois.

Bordeaux venu ici pour subir, ok ?

Le prince Tchouaméni

Costil - Sabaly, Baysse, Koscielny, Benito - Basic (Seri, 82e), Lacoux, Adli - Oudin (Zerkane, 62e), Ben Arfa (De Préville, 62e), Hwang (Traoré, 82e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Lecomte - Caio Henrique, Badiashile, Marina, Sidibé - Tchouaméni, Fofana (Luis, 83e), Golovin (Diop, 66e), Martins (Aguilar, 75e) - Ben Yedder (Jovetić, 66e), Volland (Ballo-Touré, 83e). Entraîneur : Niko Kovač.

Après le nul de Lens contre Brest, la mission de l'AS Monaco était de sécuriser le top 4 à l'heure d'affronter Bordeaux selon Niko Kovač. Mais derrière la fausse modestie du coach monégasque, le vrai objectif pour l'ASM était de revenir à deux points du LOSC et à une longueur du PSG en tête la L1. Mission accomplie. Totalement dominateurs face à des Girondins fantomatiques, les joueurs de la Principauté se sont tranquillement imposés 3 à 0. À défaut d'être brillant, c'est un Monaco solide qui a signé une quatrième victoire de rang en championnat. Et surtout, un Monaco qui peut regarder vers le haut.En plein sprint final et à l’entame d’une semaine à trois matchs, Niko Kovač avait décidé de faire tourner un peu à Bordeaux. L’avantage pour le Croate, c’est que ça a consisté à titulariser Gelson Martins, Ben Yedder et Volland. Un luxe qui n’a pas changé grand-chose : au Matmut Atlantique, l’ASM a vite déroulé face à des Bordelais apathiques. Le début d'un long siège, ponctué par quelques ogives. Le tsar Golovin a décoché les deux premières, sans succès (14, 16). Étouffés, les Bordelais en souffrance ont en plus perdu le capitaine Koscielny sur blessure. Dans la foulée, Gelson Martins est passé tout proche de l’ouverture du score sur un énième caviar de Tchouaméni (23). Mais ce sont les deux autres revenants qui ont trouvé la faille : Ben Yedder à la déviation géniale, Volland à la frappe enroulée après un contrôle orienté délicieux. Patients et efficaces, les Monégasques n’ont même pas eu à être solides face à des Bordelais incapables de frapper la moindre fois, même trente mètres à côté.L’avantage après une telle première période, c’est que les Girondins pouvaient difficilement faire pire en seconde. Problème : Monaco a eu la bonne idée de doubler la mise d’entrée. Comment ? Grâce à lad’un ancien de la maison, Aurélien Tchouaméni, auteur d’une ouverture limpide vers Gelson Martins. Les joueurs deont déjà deviné la suite : une accélération, un coup de rein et un plat du pied plus tard, le Portugais célébrait son pion. Sous le doux soleil bordelais, Monaco a ensuite pu gérer sa fin de match, sans se montrer brillant. Sans être trop fébrile non plus, malgré le réveil bordelais amorcé à la 65minute, quand les Girondins, en la personne de Nicolas de Préville, se sont souvenus des règles du foot en tentant de marquer un but. Pas de bol : Benjamin Lecomte ne s’était pas endormi sur sa ligne. Une petite alerte suivie d’une bien plus grosse, avec le poteau trouvé par Hwang dix minutes plus tard. Le tournant de cette fin de match, puisque dans la foulée, Bordeaux a été réduit à dix après le double jaune de Lacoux (77). Sur une offrande de Diop, Jovetić a parachevé le succès de la tête. La tête, c'est justement ce que l'ASM vise maintenant en Ligue 1.