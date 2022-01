Tranquille à Venise, Milan s'installe provisoirement en tête

Venise (4-3-2-1) : Romero - Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps - Cuisance (Kiyine, 60e), Ampadu, Busio (Fiordilino, 79e) - Okereke (Bjarkason, 88e), Aramu (Johnsen, 60e) - Henry (Črnigoj, 60e). Entraîneur: Paolo Zanetti.



AC Milan (4-2-3-1) : Maignan - T. Hernández, Gabbia, Kalulu, Florenzi (Stanga, 88e) - Bakayoko, Tonali - Saelemakers (J. Messias, 46e), B. Diaz (Maldini, 73e), Leão (Rebić, 62e) - Ibrahimović (Giroud, 73e). Entraîneur: Stefano Pioli.

Lesfont de la résistance.La belle semaine s'est poursuivie ce dimanche pour l'AC Milan, qui a sereinement dominé Venise au Stadio Pierluigi Penzo grâce notamment à un doublé de Theo Hernández.C'est Zlatan Ibrahimović qui avait auparavant parfaitement lancé lesdès les premières minutes, profitant d'une belle accélération de Leão côté gauche pour conclure de près. Maîtres du jeu, les Lombards continuent de se montrer dangereux, mais Romero est décisif devant Leão (7). Theo Hernández sur coup franc puis Florenzi sur le corner suivant tentent à leur tour de faire céder le portier argentin, en vain (28).Le latéral tricolore doit attendre le second acte pour se montrer décisif et mettre les siens à l'abri, en terminant en force depuis la gauche de la surface (0-2, 48). Breaké, Venise rend les armes quelques instants plus tard. Svoboda perd le ballon dans sa surface et contre le tir à bout portant d'Hernández de la main, laissant ses partenaires à dix et le Milanais mettre fin à tout suspense depuis le point de penalty. Malgré plusieurs situations, les Milanais n'aggravent pas le score, mais signent une victoire qui leur offre le trône de Serie A. Au moins pour quelques heures.En voilà un championnat où le suspense est à son comble dans la course au titre.