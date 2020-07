Tranquille à Brescia, la Roma consolide sa cinquième place

Brescia (4-3-3) : Andrenacci - Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti (Semprini, 86e) - Ndoj (Dessena, 46e), Tonali, Bjarnason (A. Donnarumma, 58e) - Skrabb (Zmrhal, 46e), Torregrossa, Špalek (Ghezzi, 78e). Entraîneur : Diego Lopez.

AS Rome (3-4-3) : Mirante - Mancini (Spinazzola, 81e), Ibañez, Fazio - Peres, Diawara, Veretout (Villar, 67e), Kolarov - Pérez (Perotti, 67e), Kalinić (Džeko, 77e), Pellegrini (Zaniolo, 67e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

L'AS Rome confirme.Trois jours après avoir mis fin à une série de trois défaites consécutives en battant Parme (2-1), la Louve a enchaîné sur la pelouse de Brescia, 19de Serie A (0-3).Proche de se faire doucher d'emblée par Torregrossa (2), la Roma a dominé le premier acte, où elle a multiplié les tentatives (10 tirs) et les corners (6). Mais à l'image des remuants Kalinić (30) et Carles Pérez (31), les hommes de Paulo Fonseca ont péché dans le dernier geste, ne cadrant que deux frappes dans les 45 premières minutes. Proches de se voir offrir l'ouverture du score par Chancellor, qui a frôlé le CSC sur un centre de Peres (21), lesont trouvé la faille dès la reprise, quand Fazio a armé une reprise du gauche qu'Andrenacci n'a pu que ralentir, sur un corner de Pellegrini (0-1, 48).Titularisé en dernière minute, le portier lombard a cédé deux autres fois en deuxième période. D'abord devant Kalinić, qui l'a effacé sur son contrôle pour inscrire son troisième but de la saison en Serie A, sur un service parfait de Pérez (0-2, 62). Puis face à l'entrant Zaniolo, buteur d'une lourde frappe du gauche sur une ouverture de Perotti (0-3, 74), lui aussi entré en jeu. L'addition aurait même pu être plus salée pour les, si la barre et le poteau n'avaient pas frustré Edin Džeko en fin de match... Qu'importe : avec ce second succès, la Roma consolide sa cinquième place. Opposés demain, Naples et Milan pointent désormais à trois et cinq points. Ce sera chaud au San Paolo.